Canarias afronta un sábado de calor y viento fuerte con máximas de 30 grados: la previsión de la Aemet, isla por isla

Canarias afrontará este sábado, 29 de agosto, una jornada con cielos nubosos en el nordeste y el norte de las Islas, temperaturas máximas de hasta 30 grados y viento moderado del nordeste, que será fuerte en algunas vertientes y podría dejar rachas localmente muy fuertes. La previsión corresponde a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En Tenerife, los cielos estarán nubosos en el nordeste e intervalos nubosos en el resto de la vertiente norte. Estas nubes tenderán a disiparse durante las horas centrales. En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos, aunque habrá algunos intervalos durante la madrugada y la tarde.
Las temperaturas mínimas apenas cambiarán. Las máximas se mantendrán sin cambios en las zonas costeras, mientras que subirán ligeramente en medianías y podrán registrar ascensos moderados en las cumbres. Los valores previstos oscilarán entre los 30 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima en El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste y será fuerte en las vertientes sudeste y en el extremo noroeste. En la costa oeste predominarán las brisas, mientras que en las cumbres centrales el viento será moderado del suroeste.
Así será el tiempo en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
En la provincia de Las Palmas, el norte de Gran Canaria tendrá intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos durante las primeras y últimas horas del día. En el resto de la Isla se esperan cielos poco nubosos, con algún intervalo matinal.
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubes en las zonas costeras durante la mañana.
Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios. Las máximas permanecerán sin variaciones en las costas y subirán ligeramente en medianías, con ascensos que podrán ser moderados en las cumbres.
En Las Palmas de Gran Canaria, la Aemet prevé una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 27.
El viento será moderado del nordeste y fuerte en las vertientes sudeste y oeste de las Islas, donde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la tarde. En la costa suroeste predominarán las brisas.
Las temperaturas previstas
Los valores más destacados para este sábado serán:
- Tenerife: hasta 30 grados.
- Las Palmas de Gran Canaria: entre 24 y 27 grados.
- El Hierro: mínimas de hasta 18 grados.
La jornada estará marcada, por tanto, por temperaturas elevadas en varias zonas y viento fuerte en determinadas vertientes, mientras que el norte de las Islas mantendrá más nubosidad durante buena parte de la jornada.