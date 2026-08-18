El 112 actualiza la información sobre los afectados por el incendio en un hotel de Costa Adeje

Dos hombres resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital tras el incendio declarado en el garaje de un hotel de Costa Adeje. El suceso, ocurrido este lunes en la avenida de España, obligó a evacuar el inmueble mientras los bomberos trabajaban en la extinción y ventilación de las instalaciones.
La actualización facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 Canarias concreta que los servicios sanitarios atendieron a cuatro personas. Dos de ellas necesitaron traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur y las otras dos fueron asistidas en el lugar.
Uno de los afectados es un hombre de 43 años que presentaba síntomas de intoxicación moderada por inhalación de humo. Fue evacuado hasta el centro hospitalario en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El segundo trasladado, un hombre de 46 años, sufrió síntomas de intoxicación por inhalación de humo y lesiones de carácter leve. En su caso, fue llevado a Hospiten Sur en una ambulancia de soporte vital básico.
Las otras dos personas atendidas por el personal sanitario no necesitaron ser trasladadas a ningún centro médico.
El incendio obligó a evacuar el hotel
El 112 sitúa la recepción de la alerta a las 20.15 horas del lunes 17 de agosto. La llamada advertía de un incendio originado en un garaje de un complejo hotelero situado en la avenida de España, en el municipio de Adeje.
Según la información publicada inicialmente por DIARIO DE AVISOS, el fuego se produjo en el hotel Hovima La Pinta, en Costa Adeje, y afectó a la planta baja del complejo.
La emergencia obligó a desalojar el inmueble. La Policía activada por el 112 procedió a la evacuación y colaboró con el resto de los recursos desplegados mientras se desarrollaban las tareas de intervención.
Hasta el lugar acudieron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que se encargaron de extinguir el incendio y posteriormente ventilar el inmueble.
El dispositivo sanitario estuvo compuesto por una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico del SUC.
También participaron en la emergencia efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.
La avenida de España quedó afectada por el operativo
El incendio provocó además importantes alteraciones en los alrededores del establecimiento. Como ya informó este periódico durante el suceso, el dispositivo de emergencia obligó a restringir el tráfico en la avenida de España y a desviar vehículos mientras trabajaban los servicios de intervención.