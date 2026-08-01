Agosto arranca con ola de calor “extrema” en Canarias: la Aemet prevé hasta 39 grados y noches sofocantes

La previsión meteorológica para este sábado indica que predominarán los cielos poco nubosos, salvo intervalos en costas en la madrugada y primeras horas del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, se prevé la presencia de calima en medianías y cumbres.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios. Se espera que se superen los 34ºC en medianías orientadas al sur y en cumbres y medianías del sur de la dorsal. No se descarta que se alcancen los 37ºC localmente en estas zonas. Por su parte, las temperaturas mínimas rondarán los 22-24ºC en los lugares referidos.
El viento soplará entre flojo y moderado de componente norte, y podrá ser ocasionalmente fuerte durante la segunda mitad del día en la extremos nordeste y oeste.
en Gran Canaria predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos en zonas bajas del norte durante la madrugada y a primeras horas del día. También se espera calima en medianías y cumbres.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte durante la madrugada y primeras horas del día. Además se espera calima en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. En medianías del norte, y especialmente en el valle de Agaete, se esperan superar los 34ºC, incluso alcanzar los 37ºC, al igual que en cumbres, y medianías del sur y oeste, donde no se descarta llegar a los 39ºC. En estas zonas las mínimas se espera que no bajen de los 26 ó 28ºC. En Las Palmas de Gran Canaria las máximas serán de 28ºC y las mínimas estarán en 23ºC.
Respecto al viento, será entre flojo y moderado de componente norte, aumentando a fuerte durante la segunda mitad del día en los extremos del sureste y oeste, sin descartar rachas muy fuertes en estas zonas en dicho periodo.