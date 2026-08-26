Alerta de AESAN por varias salsas ‘sin gluten’: contienen gluten no declarado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta por la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de tres salsas comercializadas como productos sin gluten. Se trata de dos referencias de la marca Vulpi y una de Dumt’s.
La alerta afecta a determinadas unidades de salsa barbacoa (BBQ) y salsa chimichurri. La distribución inicial se realizó en Andalucía y Madrid, aunque AESAN no descarta que los productos hayan podido redistribuirse a otras comunidades autónomas.
La advertencia está dirigida especialmente a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, que deben abstenerse de consumir los productos afectados si los tienen en casa.
Para el resto de la población, AESAN señala que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo.
Estas son las salsas afectadas
La alerta incluye las siguientes referencias:
Salsa barbacoa (BBQ) Vulpi
- Envase: botella de plástico.
- Peso: 600 gramos.
- Lotes: L2510221028, L2510221029, L2510221030, L2510221031 y L2510221032.
- Fecha de consumo preferente: enero de 2027.
- Código de barras: 8437023947814.
- Conservación: a temperatura ambiente.
Salsa chimichurri Vulpi
- Envase: botella de plástico.
- Peso: 210 gramos.
- Lotes: L2509160918, L2509160919, L2509160920, L2509160921, L2509160922, L2509160923, L2509160924 y L2512111217.
- Fecha de consumo preferente: septiembre de 2026.
- Código de barras: 8437023947906.
- Conservación: a temperatura ambiente.
Salsa barbacoa (BBQ) Dumt’s
- Envase: botella de plástico.
- Peso: 225 gramos.
- Lotes: L251203B1223 y L251203B1209.
- Fecha de consumo preferente: marzo de 2027.
- Código de barras: 8437023947029.
- Conservación: a temperatura ambiente.
¿Qué deben hacer las personas afectadas?
AESAN recomienda que las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que tengan alguno de los productos y lotes afectados en sus hogares no los consuman.
La alerta se ha trasladado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para comprobar que las referencias afectadas sean retiradas de los canales de comercialización.
Según la información disponible, la distribución inicial se produjo en Andalucía y Madrid, aunque las autoridades no descartan que los productos hayan podido llegar a otros territorios mediante redistribuciones.
Por el momento, la recomendación se limita a los lotes incluidos en la alerta. Para las personas que no presentan problemas derivados de la ingesta de gluten, AESAN indica que no existe riesgo asociado al consumo de estos productos.