Alerta en Canarias por temperaturas de hasta 37 grados: las zonas más afectadas este viernes

Canarias afronta este viernes, 14 de agosto, una jornada de intenso calor en las zonas de interior y medianías, donde los termómetros podrán alcanzar los 37 °C, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El organismo estatal ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria, mientras que el resto del Archipiélago registrará valores superiores a los 34 °C en vertientes orientadas al sur y oeste.
La jornada estará acompañada por rachas de alisio muy fuertes y ligera calima en altura en retirada.
El episodio de calor afectará de forma especial a la cumbre, la cuenca de Tejeda y las medianías del sur, oeste y sureste de Gran Canaria. En estas áreas, la Aemet prevé máximas de entre 36 °C y 37 °C, con noches tropicales en las que los mercurios apenas bajarán de los 26-28 °C.
En Tenerife, las medianías del sur, el oeste y el área metropolitana superarán los 34 °C, manteniendo mínimas nocturnas que no descenderán de los 24-26 °C.
Esta situación meteorológica responde a la presencia de una masa de aire cálido combinada con una ligera presencia de polvo en suspensión en capas altas.
El riesgo por altas temperaturas se mantiene concentrado en cotas medias y altas resguardadas de la influencia directa del mar, lo que eleva el riesgo de incendios forestales y dificulta el descanso nocturno.
Viento fuerte y estado del mar en las Islas
El viento del nordeste (alisio) soplará con intensidad moderada a fuerte en todo el Archipiélago. La Aemet advierte de rachas puntualmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, así como en el sur del área metropolitana de Tenerife y el interior sur de Fuerteventura, haciéndose notar especialmente de madrugada y al final de la tarde.
En las zonas bajas del norte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas predominarán los cielos nubosos por debajo de los 500-800 metros de altitud, con apertura de claros a mediodía.
En las costas del sur y suroeste predominarán las brisas.
En el mar se prevé fuerte marejada con mar de fondo del nordeste de uno a dos metros en vertientes de La Palma, Tenerife y La Gomera.