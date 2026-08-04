Llega la arepa de casi 2 kilos a Tenerife: con dos pisos, es la más grande de Canarias

La arepa venezolana se ha consolidado como un elemento fundamental en el panorama gastronómico de Canarias. Esta elaboración de harina de millo, adaptada a los gustos locales, cuenta con un arraigo histórico en el Archipiélago impulsado por los vínculos migratorios con Venezuela, un fenómeno cultural y social que se refleja a diario en bares y restaurantes de las Islas. Ahora, una arepa de casi dos kilos se presenta como una de las grandes sensaciones del verano.
Se trata de una arepa elaborada en la arepera Estación 58, que se encuentra en Santa Úrsula, en Tenerife. La creadora de contenido Karla Hernández la ha mostrado apuntando que tiene un peso de un kilo y medio y dos pisos que pueden ser rellenados a gusto del consumidor.
Esta arepa que “se puede montar como quieran” puede ser rellenada con los sabores de las arepas tradicionales y otros más revolucionarios con los que cuenta el local.
La popularidad de esta receta en la gastronomía en Canarias abarca una amplia variedad de rellenos tradicionales y combinaciones de fusión. Entre las opciones más demandadas por los consumidores destacan la reina pepiada (mezcla de pollo desmenuzado con aguacate), la pelúa (carne mechada con queso amarillo) y el perico (elaborado a base de huevo revoltillo, tomate y pimiento).