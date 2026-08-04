El Gobierno de España a abierto este martes, 4 de agosto, el plazo para solicitar las nuevas ayudas para comprar vehículos eléctricos del Programa Auto+. La convocatoria para particulares dispone de 350 millones de euros y permite recibir hasta 4.500 euros por un turismo y 5.000 euros por una furgoneta.
Las solicitudes pueden presentarse desde las 09.00 horas en Canarias y serán atendidas por orden de entrada hasta que se agote el presupuesto. El plazo terminará el 31 de diciembre de 2026 a las 13.00 horas en las Islas, según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Quién puede pedir las ayudas del Programa Auto+
Esta primera convocatoria corresponde a la Línea 1 del Programa Auto+. Está dirigida a personas físicas mayores de edad, con residencia legal en España, que no desarrollen una actividad económica.
Los solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Tampoco podrán tener pendiente el reintegro de otras ayudas concedidas por la Administración General del Estado.
Las subvenciones se concederán directamente y por orden de presentación. Cuando se agoten los fondos, las nuevas peticiones podrán pasar a una lista de espera, aunque su inclusión no garantiza el cobro de la ayuda.
Cuánto dinero se puede recibir
La cuantía máxima dependerá de la categoría del vehículo:
- Hasta 4.500 euros para turismos.
- Hasta 5.000 euros para furgonetas y camiones ligeros.
- Hasta 1.100 euros para determinadas motocicletas.
- Hasta 1.500 euros para cuadriciclos ligeros y pesados.
Estas cantidades son los límites máximos. La ayuda final no será igual para todos los vehículos, ya que se calculará mediante varios criterios relacionados con su nivel de electrificación, precio y fabricación europea.
Los modelos eléctricos puros reciben un porcentaje mayor que los híbridos enchufables. También se valora que el montaje final del vehículo y parte de la fabricación de la batería se hayan realizado en la Unión Europea.
Qué coches pueden recibir la subvención
Solo podrán acogerse al programa los vehículos con etiqueta ambiental CERO. Esto incluye los coches eléctricos puros, los vehículos eléctricos de autonomía extendida y los híbridos enchufables que cumplan las condiciones establecidas.
En el caso de los turismos, el precio máximo será de 45.000 euros sin impuestos, después de aplicar los descuentos comerciales. Los coches cuyo precio no supere los 35.000 euros recibirán una puntuación más favorable dentro del criterio económico.
Para las motocicletas incluidas en las categorías subvencionables, el precio máximo será de 10.000 euros sin impuestos.
Además, los concesionarios deberán aplicar un descuento mínimo de 1.000 euros a los turismos y furgonetas nuevos. Ese descuento tendrá que aparecer claramente identificado en la factura como vinculado al Programa Auto+.
También se incluyen vehículos comprados desde enero
La convocatoria tiene carácter retroactivo. Podrán optar a las ayudas los vehículos nuevos matriculados por primera vez a nombre del beneficiario desde el 1 de enero de 2026.
También se admiten determinados vehículos cuya primera matriculación como nuevos se haya realizado desde el 1 de enero de 2025, siempre que cumplan el resto de requisitos.
Cuando la compra se haya efectuado antes de la apertura del plazo, este martes 4 de agosto, la factura podrá no incluir el descuento mínimo de 1.000 euros exigido a las operaciones posteriores.
Cómo se solicitan las ayudas
La solicitud deberá tramitarse de forma electrónica mediante el sistema habilitado por el Ministerio de Industria y Turismo. Podrá presentarla directamente el interesado, con firma electrónica, o un representante autorizado.
Entre la documentación exigida figuran el formulario de solicitud, la factura de compra, los justificantes bancarios del pago y un certificado de la cuenta en la que se ingresará la subvención.
El beneficiario deberá ser titular de esa cuenta bancaria. Además, el vehículo tendrá que permanecer matriculado en España y a nombre del beneficiario durante al menos dos años desde la concesión de la ayuda.
El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre, salvo que los 350 millones de euros disponibles se agoten antes.