El bailarín de La Palma que se desplomó en una actuación está estable: “Han sido horas complicadas”

La Agrupación Folclórica Aduares de Breña Alta, en La Palma, ha informado este miércoles de que el bailarín que sufrió un desvanecimiento durante una actuación en Almería se encuentra estable. El grupo ha agradecido las numerosas muestras de apoyo recibidas desde que se conoció lo ocurrido y ha destacado la labor de las personas que le atendieron.
“Nuestro compañero se encuentra estable”, señala la agrupación en un comunicado difundido tras las numerosas muestras de preocupación recibidas por lo sucedido durante el XLI Festival Internacional de Folclore ‘Ciudad de Almería’.
La Agrupación Folclórica Aduares también ha expresado su agradecimiento a las personas y profesionales sanitarios que prestaron asistencia al bailarín antes de la llegada de los servicios médicos. “Gracias por su rápida intervención, su ayuda y su humanidad”, señala el grupo.
El público se volcó con el grupo canario
El comunicado también recoge un agradecimiento al público, los grupos participantes y la organización del festival por el apoyo mostrado durante la situación.
La noticia del estado del bailarín ha generado numerosas reacciones de ánimo en redes sociales. Usuarios y colectivos han enviado mensajes de apoyo y deseos de una pronta recuperación al integrante de la agrupación palmera.
“Han sido horas complicadas, pero nos reconforta sentirnos acompañados”, señala Aduares, que concluye su mensaje con un agradecimiento a quienes han trasladado su apoyo durante las últimas horas.
Qué ocurrió durante la actuación
El suceso tuvo lugar durante la noche del martes, cuando la Agrupación Folclórica Aduares de Breña Alta participaba en la tercera y última jornada del festival celebrado en la Plaza de la Constitución de Almería.
El bailarín se desvaneció sobre el escenario a mitad de la primera actuación de la noche. Sus compañeros acudieron inicialmente en su ayuda y, posteriormente, recibió asistencia sanitaria durante unos 45 minutos.
El dispositivo médico trabajó en el propio recinto mientras el público permanecía en silencio y respetaba la intervención. Una vez estabilizado, el bailarín fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde permanecía ingresado en la UCI, según la información facilitada este miércoles por la agrupación.
Tras el incidente, la organización decidió suspender el festival, que contaba con la participación de grupos de Canarias, Brasil, Extremadura, Taiwán y Almería.
El Ayuntamiento de Almería destacó posteriormente el comportamiento de las cerca de 1.500 personas que asistían al evento y que permanecieron en sus asientos durante la atención sanitaria.
Ahora, el mensaje de Aduares aporta la principal actualización sobre el estado del bailarín: se encuentra estable, mientras continúa su recuperación.