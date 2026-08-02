Bermúdez, sobre el monumento a Franco “Estamos en un Estado de derecho y aquí no hay ordeno y mando, mucho menos de Madrid”

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, afronta la recta final del mandato con varios frentes abiertos en torno al futuro del monumento a Franco, el retraso de las obras Puerto-Ciudad o la esperada expansión de la ciudad hacia los terrenos de la Refinería. No obstante, demuestra una ilusión renovada por seguir liderando la Alcaldía de la capital al frente de Coalición Canaria (CC). Pese a quienes consideran que es un regidor agotado, responde que está “reactivado” a pesar de llevar 14 años como alcalde chicharrero. “Aún tengo mucho que aportar a esta ciudad”, afirma.
-¿Qué destacaría como el mayor logro de su gestión?
“Que se ha consolidado la transformación urbana de Santa Cruz. La ciudad está patas arriba y hay obras del Ayuntamiento por todos lados. Hemos logrado un nivel de inversión nunca visto antes y superaremos los 100 millones de euros cuando acabe el mandato con total tranquilidad. Tenemos más de 30 obras terminadas, casi una por mes en lo que va de mandato. Además, se ha reducido el paro, con más de 85.000 personas ocupadas. Por otra parte, la obtención de 64 millones de fondos europeos ha sido muy importante, pues hemos podido mantener una presión fiscal baja, hasta que llegó el basurazo. Tener un ayuntamiento con un nivel de inversión que permita transformar la ciudad, mejorar los barrios, las calles y los servicios es lo que más destaco. En el plano más personal, estoy muy satisfecho con las 17 personas en situación de calle a las que hemos dado un hogar en lo que va de año, pese a lo complicado de las situaciones. Abogo por la descentralización de recursos sociales y que el Cabildo y el Gobierno de Canarias abran más en otros municipios”.
-¿Y el mayor fracaso?
“Estoy poco contento con la lentitud con la que va el proyecto Santa Cruz Verde 2030, que es muy importante para la capital. Algo que no se debe a que el Ayuntamiento no esté haciendo su parte, pues ya se ha encargado a Gestur la ordenación urbanística, que antes de finalizar el mandato confío en tener un primer borrador. El problema radica en que desde que lo presentamos en 2018 se nos dijo que el desmantelamiento de la Refinería iría unido a la construcción de los depósitos de distribución en Granadilla, pero va tan lento que está retrasando todo lo demás. Me gustaría tener desmantelados al menos cinco tanques junto a la autopista para que la gente pueda ver que se está trabajando, pues aunque se haga en lo despachos, no ocurre en los terrenos”.
-¿La polémica del carril bici y, ahora la del monumento a Franco, podrían pasarle factura en las urnas?
“La gente me conoce y sabe que no aparto los problemas, los encaro. El tema del monumento a Franco no me ocupa ni el 0,5% de mi tiempo, porque me preocupan y me ocupan cosas más importantes para Santa Cruz. Pero tengo la obligación de defender el patrimonio histórico de esta ciudad y por ello hago lo necesario para cumplir la ley. No estoy todo el día pensando en el monumento, pero sí en asfaltados de calles, en la iluminación, en la urbanización, en la red de pluviales que es importante en caso de una riada o en lograr el vertido cero antes de final de año, cuando finalicen las obras por parte del ayuntamiento para que la depuradora, cuando esté ampliada, pueda funcionar. Lo del carril bici, me preocupó y me ocupó en su día, pero ya está resuelto con otros usos. No iba a estar toda la vida esperando por una sentencia judicial para tomar una decisión sobre una obra que ni se podía terminar ni abrir. Se dio un paso atrás, otros usos, y ahí está funcionando con una solución que ha dado tranquilidad a los vecinos”.
-El rifirrafe con el monumento a Franco y la resistencia del Ayuntamiento a retirarlo se traduce en rédito electoral?
”Si la ley dice que un vestigio franquista se puede mantener si tiene valores artísticos protegidos, como así lo acaba de determinar la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico por unanimidad, a fin de estudiar incluir el monumento en el Catálogo de Bienes Patrimoniales, es algo que no lo dice el alcalde, lo dicen la Universidad de La Laguna, el Colegio de Arquitectos, el Cicop, el Gobierno de Canarias y el Cabildo. Creo que el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tiene dos objetivos. Uno que se hable de esto y no de otras cosas y, otro, que se retire la escultura antes de las elecciones para así obtener una especie de triunfo. Eso sí, retorciendo la aplicación de la ley. Me ha ordenado que en seis meses retire la escultura del espacio público y, además, que no me tengo que meter en eso. ¿Cómo no me voy a meter? Es un monumento propiedad del Ayuntamiento y tengo la obligación de meterme. Si no estoy de acuerdo con la resolución me voy a los tribunales y a lo mejor pido medidas cautelares para que la Justicia disponga si se le puede hacer un daño irreparable a ese conjunto escultórico por quitarlo. Estamos en un Estado de derecho y aquí no hay ordeno y mando, mucho menos de Madrid. Si el ministro cree que me puede ordenar una cosa y yo a pie juntillas la tengo que hacer, sin estudiarlo y sin defender lo que mi cargo me obliga, la lleva clara”.
-El Gobierno canario no declara como BIC el monumento a Franco pero el Ayuntamiento pide que sea bien patrimonial. ¿No es contradictorio?
“Es que a lo mejor el monumento no tiene los valores suficientes para ser declarado Bien de Interés Cultural, pero sí para su protección como elemento patrimonial del Ayuntamiento. El Catálogo de Bienes Municipales salvaguarda más de 1.000 elementos de esta ciudad, entre edificaciones, esculturas o monumentos, como el de Los Caídos de la plaza de España, y ninguno es BIC. Además, la ley de Memoria Democrática, propiciada y auspiciada por el PSOE, y la canaria de Memoria Democrática, aprobada por todos los grupos en el Parlamento, permiten mantener un vestigio franquista si tiene valores artísticos”.
-¿Existe un enfrentamiento personal entre Torres y y usted?
“Nunca intento tomarme las cosas por lo personal, solo estoy cumpliendo mi papel y mi obligación de defender la ciudad. Ahora, si alguien me dice que no me meta en donde no debo, pues tengo que decir que es mi obligación como alcalde. Si tan fácil era retirar el monumento a la Victoria por qué no lo hizo Patricia Hernández cuando fue alcaldesa o el propio Torres cuando fue presidente del Gobierno de Canarias. Tiempo tuvieron”.
-El enconamiento con el Ministerio afecta a la cesión de fondos para el Templo Masónico?
“En este punto diría qué el Gobierno de España ha estado rápido para pedirnos que en seis meses quitemos el monumento a la Victoria y muy lento para devolver a Santa Cruz todos los documentos y materiales que existen de la Logia de Añaza o de otras Logias de Canarias que le hemos solicitado oficialmente para dotar al nuevo museo de la Masonería. Ni han contestado, cuando necesitamos esos fondos que son del Ministerio para llevarlos al Templo Masónico. No sé si con todo esto de la obra de Ávalos se enconarán más las relaciones con el ministro, aunque siempre he intentado mantener una relación cordial con Torres. Pero es cierto que me molestó tener que enterarme de la resolución sobre el monumento por la prensa y no por él”.
-¿Cómo están las relaciones con su partido tras la polémica con el Estadio? ¿Responde a que aún se desconozca quién será el candidato de CC a la Alcaldía?
“Mi relación con el partido es excelente y estrecha, con independencia de mi postura respecto a que se quiera sacar fuera de la ciudad al Heliodoro Rodríguez López. Además soy el secretario general de CC en Santa Cruz, por lo que no existe ningún problema al respecto. Los plazos para nombrar candidato serán en octubre y lo decidirán los afiliados en Santa Cruz. En mi caso estoy a disposición de mi partido y si considera que debo presentarme lo haré”.
-¿Y será reelegido?
“La gente sabe que trabajo las 24 horas, que tengo experiencia, sé lo que es urgente y lo que no tanto. Además soy una persona que cuando hay que estar en un barrio o reunirse con los vecinos, está. Escuchando y decidiendo. La experiencia en un mundo como el de hoy, donde hay incertidumbre por todos lados, es un valor. He mantenido un ayuntamiento organizado, estructurado, con aciertos y con errores, pero que funciona. Un consistorio con cero escándalos, que ha aprobado sus presupuestos y que ha comenzado a redactar los de 2027. Esa estabilidad política que he aportado en la ciudad es un factor a tener en cuenta”.
-¿No está quemado?
“Lo único que ha cambiado en este tiempo es mi cara y mi cuerpo, como a cualquiera que va cumpliendo años. Pero la ilusión, las ganas, el trabajar mañana, tarde y noche no ha variado. Quiero mucho a Santa Cruz. He sido alcalde durante muchos años y quiero volver a serlo porque tengo la misma ilusión que cuando entré en 2011. Sigo teniendo un proyecto para esta ciudad que no lo tiene ningún otro partido. Para avanzar en los barrios, para el litoral, que recuerdo que cuando entré a la Alcaldía la Refinería aún refinaba y la capital olía a huevos podridos. Después de 2018 se le dio un futuro y una expansión diferente a esta ciudad. Ahora están los Charcos de Valleseco o San Andrés tiene un dique para protegerse, que hubo que lucharlo. Se me pueden decir muchas cosas, pero claramente en el tiempo que he gobernado, las ganas de resolver problemas es lo que me ha movido a seguir. Tengo mucho que aportar todavía a esta ciudad. Me encuentro sano, estoy en un momento familiar espectacular, lo que me activa y me reactiva. Además, aseguro que no me he hecho ningún retoque facial, como otros políticos y políticas, de ahí que la gente diga que puedo tener cara de cansado. Aunque no descarto que me lo haga algún día”.
-¿El cambio de candidatura del PP, socio de gobierno, beneficiará a CC?
“No quiero opinar sobre las decisiones que toma el Partido Popular sobre su candidatura. Mi trabajo es dirigir un grupo de gobierno y mientras eso no afecte a la gestión no tengo nada que decir. Llevo gobernando con el PP desde 2015 y el acuerdo ha sido bueno para Santa Cruz”.
-Se ha acordado con el Estado la próxima financiación autonómica. ¿Qué espera para Santa Cruz?
“Lo que me preocupa es que ese dinero el Gobierno lo invierta en Santa Cruz en competencias que son del propio Ejecutivo, como educación, sanidad o carreteras. Aún estamos pendientes de que se mueva ficha con el soterramiento de la TF-4, la vía de penetración a la capital por el sur, que es una obra muy necesaria al ser el único punto donde el tráfico del puerto y de la ciudad se mezcla. Además, tenemos que resolver más vías, en este caso subterráneas, y otras que tienen que ver con la movilidad del área metropolitana, cuyo plan no se ha ejecutado desde 2006. No se ha hecho la vía litoral ni la de Cornisa ni la llamada circunvalación Norte-Sur-Sur-Norte, de ahí, el colapso de la TF-5. No puede haber un anillo insular si no se cierra por todos sus extremos y debe de pasar por el área metropolitana para que ese tráfico denso de la autopista no circule por lo que se ha convertido casi en una calle. Hay falta de decisión en este sentido”.
-¿Y cuál es su idea para aligerar el tráfico?
“ Un ciudadano no tiene por qué estar más de una hora en una cola o sufrir los colapsos que tenemos en la entrada y salida de Santa Cruz, que siguen siendo las mismas vías que hace 50 años. Hay que abrir más carreteras. Mi intención es que en Santa Cruz Verde 2030 exista un avenida de penetración por el medio de los terrenos, a modo de una gran vía que conecte con el centro de la ciudad. Por ello, me gustaría que el Gobierno se diera cuenta de que hay problemas que solamente se pueden resolver con inversión”.
-¿Y más tranvías?
“Al Cabildo le demando que aumente las líneas de tranvía, pues se está tardando mucho. Ampliar la parada que termina en Tíncer hasta el Muñeco de Nieve y decidir si hacer la expansión por Los Majuelos o por Las Hespérides. De una vez tiene que poner el proyecto sobre la mesa y sacar a concurso la obra. No podemos seguir esperando más para que el tranvía llegue a La Gallega. Respecto a llevar el tranvía hasta Las Teresitas, lo veo como un gran opción, pero habría que quitar paseo de la autovía o bien que el Puerto cediera terrenos”.
-¿Santa Cruz vive el mejor momento de su historia?
“Lo será al terminar todas las obras, pero ahora es el mejor momento de inversión al tener en ejecución trabajos por 43 millones de euros, más otros que se licitarán y a los que sumarán más proyectos, solo en infraestucturas, por 142 millones”.