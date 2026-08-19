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Un popular creador de contenido prueba el bocadillo ‘Frankenstein’ de Tenerife y sentencia: “Es una pasada”

Ronda el kilo de peso, combina cochino, ternera, lomo, bacon, huevo y jamón, y el establecimiento asegura que prepara entre 160 y 200 bocadillos al día
El bocadillo ‘Frankenstein’ de Bocaditos Chafira, en el Sur de Tenerife, destaca por su gran cantidad de carne y un peso que ronda el kilo. | TikTok @rodricome
El bocadillo ‘Frankenstein’ de Bocaditos Chafira, en el Sur de Tenerife, destaca por su gran cantidad de carne y un peso que ronda el kilo. | TikTok @rodricome
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Un bocadillo de casi un kilo, varias tandas de carne y una producción limitada que puede alcanzar las 200 unidades diarias. Es el llamado Frankenstein, una de las especialidades de Bocaditos Chafira, en el Sur de Tenerife, que ha llamado la atención del creador de contenido @rodricome en TikTok.

“Esto es la locura del kilo. Mirad esto. Cuidado, que esto no me entra ni en la boca”, comienza diciendo el autor del vídeo mientras sostiene el bocadillo. Su tamaño le lleva a presentarlo como “los bocadillos más grandes de toda la Isla”, afirma el propio creador.

El establecimiento se encuentra en Oroteanda Baja, en San Miguel de Abona, junto a la zona de Las Chafiras. Allí preparan este bocadillo al que han bautizado como Frankenstein precisamente por la cantidad y variedad de ingredientes que reúne.

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Qué lleva el bocadillo Frankenstein

La explicación del cocinero permite hacerse una idea de sus dimensiones. “El relleno son tres tandas de cochino, una tanda extra de ternera, una tanda extra de lomo. Bacon, huevo, jamón, tomate y cebolla”, enumera ante la cámara.

Después llega el dato que más sorprende al creador del vídeo: “Calcula que es cerca de un kilo”.

La composición convierte al Frankenstein de Bocaditos Chafira en una propuesta pensada para quienes buscan una comida especialmente contundente. En el vídeo, su precio aparece situado en 13,50 euros.

“La carne está súper tierna”

El tamaño no es lo único que destaca @rodricome después de probarlo. El creador de contenido se fija especialmente en la textura del relleno.

“Aquí hay algo que me impresiona y es que la carne está súper tierna. Muerdes y no te muestra resistencia. Está tan tierna que rompe sola, y eso se agradece en un bocadillo. Es una pasada”, asegura después del primer bocado.

Bocaditos Chafira ya había aparecido anteriormente en publicaciones gastronómicas de Tenerife por el tamaño de sus bocadillos.

Hasta 200 bocadillos al día

Otro de los datos que deja el vídeo llega cuando @rodricome pregunta a una trabajadora cuántos bocadillos preparan durante una jornada.

“Alrededor de 160 y 200 bocadillos diarios”, responde. Según explica, la cantidad está limitada debido al trabajo que requiere su elaboración: “Lo hacemos limitado al día porque lleva mucho trabajo”.

El Frankenstein juega en otra categoría por tamaño. Cerca de un kilo de pan, carne y otros ingredientes que provoca que la primera reacción al recibirlo sea casi inevitable. La de @rodricome fue clara nada más tenerlo entre las manos: “Esto no es normal”.

@rodricome

UN BOCADILLO QUE ES UNA AUTÉNTICA LOCURA EN TENERIFE!! Hoy nos fuimos hasta Bocaditos Chafira, una pequeña food truck en el sur de Tenerife, para probar su famoso Frankenstein… y vaya nombre más acertado! Un bocadillo enorme, contundente y cargadísimo de ingredientes por 13,50 €. De esos que cuando te lo ponen delante piensas: Pero esto quién se lo come entero? 📍 Bocaditos Chafira C. Ntra. Sra. de Candelaria, parcela 211 Oroteanda Baja, Tenerife (junto a Sierra y González) Si estás por Tenerife y eres de buen comer, este sitio merece una parada. #tenerife #canarias #comida #turismo #verano

♬ sonido original – rodricome
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