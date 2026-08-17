El Boncho Tour regresa a Tenerife: horarios, gastronomía y 11 horas de música gratis junto al mar

El Puertito de Güímar, en Tenerife, acogerá este sábado, 22 de agosto, una nueva edición del Güímar Summer Fest – Boncho Tour 2026.
El evento, de acceso totalmente gratuito, se desarrollará en la Plaza del Radioaficionado (antigua Plaza de Las Indias) entre las 13:00 y las 00:00 horas, combinando música en directo, gastronomía local y actividades de concienciación ambiental.
Durante 11 horas ininterrumpidas, la plaza marítima se transformará en un espacio de ocio estival orientado a residentes y visitantes del municipio.
Cartel musical y horarios de los dj
La programación musical estará encabezada por una selección de dj locales y regionales que actuarán a lo largo de la jornada:
- 13:00 a 16:00 horas: Apertura a cargo de Deepak Daswani.
- 16:00 a 18:00 horas: Sesión de Juana La Cubana.
- 18:00 a 20:00 horas: Turno para la actuación de Las Mellizas.
- 20:00 a 22:00 horas: Set musical de Tana Sandoval.
- 22:00 a 00:00 horas: Cierre de la jornada con La Maldita.
Oferta gastronómica
El encuentro contará con una zona de restauración compuesta por foodtrucks y puestos de establecimientos locales de Güímar. La oferta incluirá opciones de repostería, alternativas para personas con celiaquía (sin gluten), propuestas de cocina vegana y una variedad de marcas de cerveza.
La organización ha reservado un área específica para productores de kilómetro cero del municipio, con el objetivo de promocionar el comercio de proximidad y los productos elaborados en la zona.
En el marco de las actividades complementarias, la organización ha convocado para el domingo 23 de agosto una jornada de voluntariado ambiental en el litoral del Puertito de Güímar. Bajo el lema “Por un boncho limpio”, la iniciativa se desarrollará en colaboración con Cerveza Dorada y estará centrada en la recogida de residuos en el entorno costero.