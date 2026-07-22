La pista que indica cuánto tiempo llevaría hundida la posible narcolancha de Güímar

La embarcación permanece a unos 50 metros de la costa y podría llevar varios meses hundida. La Policía Local de Güímar y Salvamento Marítimo mantienen su seguimiento mientras se estudia cómo retirarla, según informa el medio local Sol del Sur de Tenerife.
La embarcación semisumergida localizada frente a la costa de Güímar, en Tenerife, continúa bajo seguimiento de la Policía Local y Salvamento Marítimo desde ayer, martes. Se encuentra a aproximadamente 50 metros de la orilla y presenta características propias de embarcaciones habitualmente relacionadas con el tráfico irregular de personas o sustancias estupefacientes.
Las imágenes obtenidas mediante el dron de la Policía Local apuntan a que podría llevar varios meses hundida y haber salido ahora parcialmente a la superficie.
Los organismos adheridos al casco, una de las claves
Los agentes han observado bajo la línea de flotación la presencia de organismos incrustantes.
Según biólogos consultados por el citado medio, y dependiendo de la temperatura del agua, estos organismos necesitan entre uno y tres meses para colonizar un objeto hundido.
Esta circunstancia es la que lleva a considerar que la embarcación podría haber permanecido bajo el agua durante varios meses.
La embarcación está a unos 50 metros de la costa de Güímar
En estos momentos, el principal objetivo de la Policía Local de Güímar y Salvamento Marítimo es garantizar la seguridad marítima y evitar que la embarcación suponga un peligro para la navegación.
Para retirarla se barajan dos posibilidades: realizar su extracción por tierra o proceder a su remolque por mar.
Sin embargo, el estado actual de la mar impide que estos trabajos puedan desarrollarse con seguridad durante este miércoles.
La embarcación permanecerá, por tanto, bajo seguimiento mientras se determina cuándo pueden realizarse las labores de retirada.