Una posible narcolancha semisumergida aparece a 50 metros de la costa de Tenerife

La Policía Local de Güímar mantiene, en coordinación con Salvamento Marítimo, el seguimiento de una embarcación semisumergida localizada a unos 50 metros de la costa del municipio, cuyo estado y características hacen pensar que podría tratarse de una embarcación del tipo utilizado habitualmente para el tráfico irregular de personas o de sustancias estupefacientes.
El dispositivo permanece activo desde este martes después de que se detectara la presencia de la embarcación frente al litoral güimarero. Según ha informado la Policía Local, las imágenes captadas mediante uno de sus drones han permitido realizar una primera valoración de su estado.
Los agentes señalan que la embarcación podría llevar varios meses hundida y haber salido ahora parcialmente a flote, posiblemente después de desplazarse hasta otro punto de la costa.
Una de las claves que apuntan a que habría permanecido bajo el agua durante un periodo prolongado es la presencia, por debajo de la línea de flotación, de una importante cantidad de organismos incrustantes.
Según los biólogos consultados por la Policía Local, y teniendo en cuenta la temperatura del agua en esta zona, este tipo de organismos puede tardar entre uno y tres meses en colonizar un objeto sumergido.
A unos 50 metros de la costa
Por el momento, el principal objetivo del operativo es garantizar la seguridad marítima y evitar que la embarcación pueda convertirse en un peligro para otras embarcaciones que naveguen por la zona.
La Policía Local de Güímar y Salvamento Marítimo estudian ahora las posibles opciones para retirar el casco, que se encuentra aproximadamente a 50 metros del litoral.
Entre las alternativas que se valoran se encuentran su extracción desde tierra o el remolque por vía marítima.
Sin embargo, las actuales condiciones del mar impiden por ahora llevar a cabo estas labores con las garantías de seguridad necesarias, por lo que la embarcación continuará bajo vigilancia hasta que pueda procederse a su retirada.