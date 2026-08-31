Salen a la venta los Bonos Comercio La Laguna: paga 50 euros y gasta 100

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Comercio y en colaboración con FAUCA y La Laguna Zona Comercial, activa este martes, día 1, una nueva edición de los Bonos Fomento al Comercio Local, una iniciativa destinada a incentivar el consumo y apoyar al tejido comercial y de servicios del municipio, a la que se han adherido 283 establecimientos.
La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destaca que “volvemos con una de las iniciativas más esperadas por los laguneros y laguneras, que nos permite ofrecer un incentivo importante a las familias y, al mismo tiempo, generar actividad en nuestros establecimientos. Queremos que ese esfuerzo económico repercuta directamente en nuestros comerciantes y profesionales y contribuya a mantener vivos nuestros pueblos y barrios”.
La campaña pondrá en circulación 70.000 bonos y permitirá movilizar 1,4 millones de euros. Cada bono tendrá un valor de 20 euros, de los que la ciudadanía abonará 10 y el Ayuntamiento aportará los otros 10, lo que supone un descuento directo del 50 %. La aportación municipal asciende a 700.000 euros y cada persona podrá adquirir un máximo de cinco bonos, asociados a su DNI o pasaporte.
“Esto significa que una persona podrá disponer de 100 euros para realizar sus compras abonando únicamente 50. Es un ahorro importante para la ciudadanía y, al mismo tiempo, una inyección directa de recursos en nuestra economía local”, señala Díaz.
283 establecimientos adheridos
Los bonos podrán utilizarse en los 283 establecimientos participantes, pertenecientes al pequeño comercio, la hostelería y diferentes actividades del sector servicios. Como novedad, esta edición incorpora por primera vez a los estudios de tatuaje.
El presidente de FAUCA, Abbas Moujir, señala que “los Bonos Fomento se han consolidado como una herramienta muy útil para generar actividad en el comercio local. Permiten incrementar las ventas, atraer nuevos clientes y recordar a la ciudadanía la importancia de seguir apostando por los establecimientos de proximidad durante todo el año”.
Por su parte, el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, subraya que “los bonos permiten que muchas personas descubran establecimientos y conozcan la variedad de productos y servicios que ofrece La Laguna. Ese primer contacto puede convertirse después en una relación estable con nuestro comercio local”.
Una oportunidad para disfrutar de La Laguna
La campaña llega coincidiendo con la vuelta al cole, por lo que puede contribuir a aliviar parte de las compras que afrontan las familias en estas fechas. Los bonos también podrán aprovecharse para otras necesidades, algún capricho o incluso para adelantar las compras de Navidad.
Estefanía Díaz anima a los vecinos y vecinas a participar desde este martes: “Queremos que los bonos sean la excusa perfecta para disfrutar de nuestro comercio, de su cercanía y de la magnífica atención de nuestros profesionales. Podemos salir a comprar y después quedarnos a comer o tomar algo y disfrutar también de la excelente restauración lagunera”.
“Cada compra que hacemos aquí significa apoyar empleo y actividad económica en nuestro municipio. Por eso invitamos a todos los laguneros y laguneras a aprovechar los bonos y, sobre todo, a seguir apostando después por nuestro comercio local”, concluye la concejal.