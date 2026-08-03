Los Bonos Consumo Santa Cruz salen a la venta este martes: cómo comprar 25 euros por 15

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá a la venta este martes, 4 de agosto, a las 12.00 horas, los nuevos Bonos Consumo Santa Cruz. Cada vale permitirá gastar 25 euros en comercios, restaurantes y servicios adheridos, aunque el comprador solo deberá abonar 15 euros.
La sexta edición contará con 20.800 bonos y una aportación pública de 220.000 euros. La campaña se desarrollará en los cinco distritos del municipio y permitirá movilizar hasta 520.000 euros en la economía local, al sumar la financiación municipal y el dinero aportado por los consumidores.
Los bonos podrán adquirirse a través de la página oficial. La campaña permanecerá activa, salvo que se agoten antes, hasta el 2 de noviembre de 2026, fecha fijada también como límite para el canje.
Cuánto cuestan los Bonos Consumo Santa Cruz
La iniciativa se divide en dos modalidades. La principal, denominada Bonos Consumo Santa Cruz, pondrá en circulación 16.000 vales con un valor nominal de 25 euros.
El Ayuntamiento financiará el 40% de cada título, equivalente a 10 euros. El comprador pagará los 15 euros restantes y podrá gastar los 25 euros completos en alguno de los establecimientos adheridos.
Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro bonos durante la campaña. Esto significa que podrá pagar 60 euros para disponer de 100 euros en compras, con un ahorro total de 40 euros.
Esta línea cuenta con una inversión municipal de 160.000 euros y permitirá inyectar 400.000 euros en los comercios, establecimientos de restauración y empresas de servicios participantes.
Los 16.000 vales se distribuirán inicialmente de la siguiente manera:
- Centro-Ifara: 7.500 bonos.
- Salud-La Salle: 4.400.
- Suroeste: 2.200.
- Ofra-Costa Sur: 1.500.
- Anaga: 400.
La organización podrá modificar este reparto en función de la demanda registrada en cada distrito.
Bonos Domingo: 25 euros por 12,50
La segunda modalidad corresponde a los Bonos Domingo, diseñados para fomentar las compras durante las jornadas festivas con apertura comercial autorizada.
En este caso, se emitirán 4.800 vales valorados en 25 euros. El Ayuntamiento financiará el 50%, por lo que cada comprador deberá pagar 12,50 euros para disponer de 25 euros.
Cada usuario podrá adquirir un máximo de dos bonos por domingo y hasta seis durante toda la iniciativa. La aportación pública será de 60.000 euros y el gasto total generado podrá alcanzar los 120.000 euros.
Cómo comprar y utilizar los bonos
Los consumidores deberán acceder a la web de los Bonos Consumo Santa Cruz a partir de las 12.00 horas de este martes. La plataforma permite consultar los negocios participantes, su ubicación, teléfono, descripción y el importe disponible para nuevos canjes.
Los vales deberán utilizarse en los establecimientos adheridos a la modalidad correspondiente. Al efectuar una compra, será obligatorio mostrar el DNI o NIE vinculado a los bonos.
Después de cada operación, el comprador recibirá un correo electrónico con el saldo que mantiene disponible.
Las empresas que quieran sumarse a la campaña también pueden tramitar su inscripción mediante la misma página. El límite de facturación asignado a cada establecimiento aparecerá actualizado en la plataforma.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señaló que la iniciativa busca fortalecer el comercio de proximidad, mantener el empleo y dinamizar la actividad económica de los barrios.
La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, destacó que la aportación municipal de la modalidad general aumenta hasta el 40% del valor de cada bono. También recomendó adquirirlos desde el comienzo de la campaña ante la elevada respuesta registrada en anteriores ediciones.
En 2025, la quinta convocatoria reunió a 328 establecimientos y alcanzó un porcentaje de canje del 97,74%, según el balance publicado por el Ayuntamiento.