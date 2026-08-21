Los Bonos Consumo de Santa Cruz de Tenerife, a punto de agotarse: solo quedan 345

Los Bonos Consumo de Santa Cruz de Tenerife están prácticamente agotados. De las 16.000 unidades puestas a la venta en esta sexta edición, la ciudadanía ya ha adquirido 15.655 en apenas 16 días, por lo que únicamente quedan disponibles 345 bonos.
Además, todos los bonos que todavía pueden comprarse corresponden al distrito de Anaga, ya que los asignados a Centro-Ifara, Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle y Suroeste se han agotado.
La iniciativa, impulsada por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, permite adquirir cada bono por 15 euros y realizar compras por valor de 25 euros en los establecimientos adheridos a la campaña.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó la acogida de la iniciativa y señaló que los bonos buscan contribuir al mantenimiento y dinamización del comercio local y de proximidad.
Más de 280.000 euros canjeados en 16 días
El rápido ritmo de venta también se refleja en el dinero que ya ha llegado a los establecimientos participantes. En solo 16 días se han canjeado 280.262,59 euros, una cantidad que representa el 71,61% del volumen previsto para toda esta edición.
Actualmente participan en la campaña 268 establecimientos comerciales de Santa Cruz, aunque el plazo para que nuevos negocios se adhieran permanecerá abierto hasta noviembre.
La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, destacó que la práctica totalidad de los bonos disponibles ya se ha vendido y animó a quienes todavía estén interesados a adquirir las unidades que permanecen disponibles en Anaga.
Los consumidores disponen hasta noviembre para utilizar sus bonos, aunque antes de realizar una compra es recomendable consultar el saldo disponible de cada establecimiento en la web oficial de la campaña.
Seis comercios ya han alcanzado el límite máximo
La elevada utilización de los bonos ha provocado además que seis establecimientos hayan alcanzado ya el máximo de 4.000 euros en canjes permitido por comercio.
Se trata de Orly, Baby Shower, Manocar, Aquiles Permuy Hair & Beauty, Loverde y Comic Revolution.
Además, más de 25 establecimientos ya han superado la mitad de ese límite, según los datos facilitados por la Sociedad de Desarrollo.
A la hora de utilizar los Bonos Consumo será obligatorio que el comprador muestre su DNI. Tras cada operación, recibirá también un correo electrónico con el saldo que todavía mantiene disponible.
La información actualizada sobre los establecimientos participantes, el dinero que pueden seguir canjeando y la disponibilidad de los bonos puede consultarse en la página oficial de los Bonos Consumo Santa Cruz.