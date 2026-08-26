El Cabildo de Tenerife convoca 162 puestos: requisitos y plazo para solicitar

El Cabildo de Tenerife ha convocado un proceso para cubrir 162 puestos de Técnico de Administración General, rama jurídica, mediante un procedimiento de concurso. La convocatoria aparece publicada este miércoles, 26 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El anuncio establece un plazo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes, que comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el BOE.
¿Qué puestos convoca el Cabildo de Tenerife?
La convocatoria corresponde a puestos de Técnico de Administración General, dentro de la rama jurídica. Se trata de puestos de la Administración pública insular incluidos en el proceso de provisión mediante concurso.
El proceso no corresponde a una convocatoria de 162 plazas de nuevo ingreso mediante oposición libre, sino a la cobertura de puestos mediante concurso. Por ello, las condiciones de participación dependen de lo establecido en las bases de la convocatoria.
El anuncio publicado en el BOE remite a las bases que regulan el procedimiento y los requisitos que deben cumplir las personas interesadas.
Cuándo se puede presentar la solicitud
El plazo será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el BOE.
Las personas interesadas deberán consultar las bases de la convocatoria para conocer los requisitos, la documentación necesaria y el procedimiento establecido para participar.
La publicación oficial corresponde a la Resolución de 17 de agosto de 2026, de la Dirección Insular de Recursos Humanos del Cabildo Insular de Tenerife, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo de Técnico de Administración General, rama jurídica, mediante concurso.
Una convocatoria publicada en el BOE
La publicación en el BOE permite iniciar oficialmente el plazo previsto en las bases. El anuncio identifica los puestos objeto de la convocatoria y establece el procedimiento para su provisión.
Para quienes cumplan las condiciones exigidas, el dato más relevante es el número de puestos incluidos: 162 puestos de Técnico de Administración General.
La convocatoria se suma a los procesos de personal que las administraciones públicas canarias publican periódicamente para cubrir puestos de sus estructuras administrativas.