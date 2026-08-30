Cambios en el tráfico y las guaguas de Santa Cruz de Tenerife: así afectarán a Benito Pérez Armas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comenzará el próximo martes, 1 de septiembre, las obras de reasfaltado y renovación de la avenida Benito Pérez Armas, una actuación presupuestada en 494.000 euros.
Los trabajos se ejecutarán entre las 20:00 y las 06:00 horas, y obligarán a realizar cortes de tráfico y cambios en varias líneas de transporte público.
La intervención forma parte del plan municipal Impulso Urbano y se desarrollará en cuatro fases. Cada una tendrá una duración prevista de tres jornadas consecutivas de obra.
El objetivo es renovar la calzada y mejorar las condiciones de seguridad y movilidad en uno de los principales ejes viarios de la capital tinerfeña. Para reducir las afecciones durante el día, el Ayuntamiento ha programado los trabajos exclusivamente en horario nocturno.
Cuándo y dónde serán los cortes
La primera fase comenzará en la noche del 1 de septiembre en la calzada ascendente, entre la avenida Reyes Católicos y la calle Comodoro Rolín.
La segunda fase arrancará el 6 de septiembre y permitirá completar el sentido ascendente de la avenida, desde Comodoro Rolín hasta la avenida Islas Canarias.
Una vez finalizado este tramo, las obras pasarán al sentido descendente. La tercera fase comenzará el 10 de septiembre entre la avenida Islas Canarias y la calle Pío Baroja.
La cuarta y última fase está prevista desde el 15 de septiembre, entre Pío Baroja y la avenida Reyes Católicos.
Durante cada fase se cortará temporalmente la calzada afectada y se eliminarán las plazas de aparcamiento situadas en la zona de actuación.
El área de Movilidad establecerá desvíos alternativos señalizados por vías próximas, entre ellas las avenidas de Bélgica y Reyes Católicos. También se habilitarán cruces a media calzada en puntos determinados para facilitar los desplazamientos.
Cambios en las guaguas de Santa Cruz
Las obras también modificarán temporalmente el recorrido de las líneas de transporte público urbano 232, 903, 906, 908, 915, 923, 936, 974 y 975 entre las 20:00 y las 06:00 horas.
Estos cambios estarán vigentes durante la primera fase de los trabajos.
Las líneas 232, 908, 936, 974 y 975 modificarán su recorrido ascendente por Benito Pérez Armas. Continuarán hacia la rotonda de Tres de Mayo y circularán por las avenidas Manuel Hermoso Rojas, La Salle y San Sebastián antes de recuperar sus itinerarios habituales.
En el caso de la línea 906, la modificación afectará al recorrido hacia el barrio de La Salud. El servicio continuará desde Calderón de la Barca hacia Tres de Mayo, Azorín, Alcalde García Ramos, Alcalde Mandillo Tejera, avenida Ángel Romero, carretera Santa Cruz-Laguna y Subida Cuesta Piedra.
Las líneas 903 y 923 también modificarán su recorrido. En dirección al Muelle Norte circularán por Benito Pérez Armas hasta la rotonda de Tres de Mayo y regresarán por la misma avenida para incorporarse a Reyes Católicos.
En sentido hacia Moraditas, continuarán por Reyes Católicos hacia la TF-5 y las calles Ortega y Gasset y Azorín antes de recuperar su recorrido habitual.
Paradas que quedarán anuladas
La actuación supondrá además la anulación temporal de varias paradas: Fragata Danmark, Parque La Granja, Benito Pérez Armas y Cruz del Señor.
Como alternativas, los usuarios dispondrán de las paradas de Ambulatorio Tomé Cano, para la primera; García Ramos, para las dos siguientes, y Francisco Aguilar, para la última.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, defendió que la actuación permitirá mejorar la seguridad y comodidad de quienes utilizan diariamente esta vía. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destacó que la elección del horario nocturno busca reducir el impacto sobre el tráfico, los residentes y los comercios.