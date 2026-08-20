El PSOE denuncia el estado de las obras del campo de fútbol de Charco del Pino, sin fecha de finalización

El Grupo Municipal Socialista de Granadilla de Abona, a través de su portavoz y exalcaldesa, Jennifer Miranda, ha denunciado los “graves” retrasos que acumulan las obras del campo de fútbol de Charco del Pino, así como el estado en el que se encuentran actualmente las instalaciones, pese a que el gobierno municipal había asegurado al club que los trabajos estarían terminados a mediados de agosto.
Miranda recuerda que esta actuación fue iniciada, planificada y presupuestada por el anterior gobierno socialista. A pesar de ello, según Miranda, 17 meses después, la obra está muy lejos de finalizar.
La exalcaldesa recuerda que fue en diciembre de 2023 cuando se alcanzó el acuerdo con la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y se formalizó el convenio de cesión de uso y disfrute de las instalaciones, un trámite obligatorio sin el cual el Ayuntamiento no podía intervenir en el campo. Posteriormente, se impulsó y culminó la redacción del proyecto y se consignaron 800.000 euros en el presupuesto municipal de 2025 para ejecutar su primera fase.
“No dejamos una simple promesa ni una fotografía. Dejamos resuelto el problema jurídico con la Federación, dejamos el proyecto redactado y dejamos el dinero en el presupuesto. El actual gobierno recibió prácticamente todo el trabajo hecho”, señaló Miranda.
Sin embargo, tras la moción de censura del 26 de marzo de 2025, el nuevo gobierno municipal tardó seis meses en licitar las obras, nueve en adjudicarlas, y no fue hasta febrero de 2026 en que dieron comienzo los trabajos, señala la portavoz socialista, quien subraya que la licitación municipal establecía un plazo de ejecución de cuatro meses. “Por tanto, el calendario inicial situaba la terminación de esta primera fase aproximadamente en el mes de junio. No obstante, las obras han sufrido múltiples interrupciones y retrasos”.
CERTIFICACIONES
El Grupo Municipal Socialista, también indica que se han producido demoras en el abono de las certificaciones a la empresa adjudicataria.
Después de incumplirse el plazo inicial -subraya la portavoz municipal del PSOE- los responsables municipales aseguraron al club que las instalaciones estarían terminadas a mediados de agosto, “pero la realidad vuelve a desmentir al gobierno. El campo continúa impracticable y las imágenes actuales muestran unas obras que están muy lejos de finalizar”.