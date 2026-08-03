Canarias no duerme por el calor: hasta 35,8 ºC durante la madrugada

La ola de calor en Canarias ha dejado temperaturas de hasta 35,8 ºC durante la madrugada de este lunes, 3 de agosto. Agüimes registró ese valor a medianoche, horas antes de que Gran Canaria entrara en alerta máxima por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales.
Pájara, en Fuerteventura, alcanzó los 34,8 ºC también a las 00.00 horas. Los datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Europa Press, muestran que varias zonas del sur y oeste de Gran Canaria permanecieron por encima de los 33 ºC durante las primeras horas del día.
Aemet prevé para este lunes máximas de hasta 40 ºC en el sur y las cumbres de Gran Canaria, además de valores de entre 34 y 35 ºC en amplias zonas del Archipiélago. También se espera calima en altura.
Agüimes registra 35,8 ºC a medianoche
La temperatura más alta registrada durante la madrugada se localizó en Agüimes, donde los termómetros alcanzaron los 35,8 ºC a las 00.00 horas.
A esa misma hora, Pájara marcó 34,8 ºC. Este municipio de Fuerteventura ya había registrado durante el domingo algunos de los valores más elevados de Canarias.
En Tasarte, dentro del municipio de La Aldea de San Nicolás, la temperatura llegó a los 34,4 ºC a las 00.40 horas.
San Bartolomé de Tirajana también mantuvo registros excepcionalmente altos durante la noche. Lomo Pedro Alfonso alcanzó los 34 ºC a las 00.30 horas, mientras que Las Tirajanas marcó 33,4 ºC.
Estos datos corresponden a las primeras horas del lunes y todavía son provisionales. Las temperaturas máximas definitivas de la jornada se conocerán una vez concluya el día.
Gran Canaria entra en alerta máxima
El Gobierno de Canarias ha elevado a alerta máxima por altas temperaturas a Gran Canaria desde las 11.00 horas de este lunes. El resto del Archipiélago permanece en situación de alerta por calor.
La alerta máxima también afecta al riesgo de incendios forestales en Gran Canaria a partir de la cota de 400 metros. Las Islas occidentales continúan en alerta por este mismo riesgo.
La previsión sitúa las zonas más expuestas en la cuenca de Tejeda, las medianías del sureste y oeste y las cumbres de Gran Canaria, donde localmente podrían superarse los 40 ºC.
La combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y viento aumenta el peligro de propagación de incendios forestales. Canarias también permanece en prealerta por viento ante posibles rachas de hasta 80 kilómetros por hora, especialmente en las vertientes sureste y oeste.
Contraste entre el interior y las zonas altas
Las temperaturas mínimas más bajas de la madrugada se registraron en Teror e Izaña.
Teror, en Gran Canaria, alcanzó los 17,7 ºC a las 06.50 horas. En Izaña, Tenerife, el termómetro bajó hasta los 19,9 ºC a las 07.50 horas.
En el Roque de los Muchachos, en La Palma, la mínima fue de 20,6 ºC a las 06.00 horas. Tías, en Lanzarote, registró el mismo valor diez minutos después.
Arucas, en Gran Canaria, anotó una mínima de 20,8 ºC a las 06.40 horas.
El contraste entre estaciones responde a factores como la altitud, la orientación, el viento y la inversión térmica. Mientras algunas localidades bajaron de los 20 ºC, las zonas del sur y sureste de Gran Canaria permanecieron por encima de los 30 ºC durante la noche.
Una madrugada con temperaturas propias del día
Los 35,8 ºC registrados a medianoche reflejan la intensidad del episodio y la dificultad para que determinadas zonas se refresquen tras la puesta de sol.
Las noches con temperaturas muy elevadas aumentan el impacto del calor sobre la salud. El descanso se dificulta y el organismo dispone de menos horas para recuperarse de las máximas diurnas.
Las autoridades recomiendan beber agua con frecuencia, evitar el ejercicio físico durante las horas de mayor calor y prestar especial atención a personas mayores, menores, pacientes crónicos y quienes trabajan al aire libre.
También se aconseja mantener las viviendas ventiladas cuando la temperatura exterior sea más baja y cerrar ventanas, persianas o cortinas durante las horas centrales.
El episodio seguirá siendo intenso durante este lunes. Aemet mantiene avisos por temperaturas máximas en Canarias y sitúa el mayor riesgo en Gran Canaria, donde los termómetros podrían alcanzar o superar los 40 ºC.