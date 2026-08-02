Canarias contabiliza siete casos de dengue y tres de chikungunya

El Ministerio de Sanidad confirmó que se han notificado 124 casos importados de dengue y 108 de chikungunya hasta el 19 de julio, lo que supone 29 menos y 71 más, respectivamente, que en el mismo periodo del año pasado. En el Archipiélago, el Servicio Canario de la Salud notificó siete casos importados de dengue y tres de chikungunya en el este período, por los diez casos de dengue y uno de chikungunya registrados en el pasado 2025.
Sobre los 108 casos importados de chikungunya, más de la mitad procedían de Bolivia y alrededor del 21% de Cuba. Si bien hasta la fecha no se han documentado casos autóctonos, las autoridades advierten del riesgo que supone la presencia del mosquito tigre, Aedes albopictus, en gran parte del litoral mediterráneo, Baleares y otros puntos de España, ya que el virus puede introducirse a partir de viajeros infectados y ser transmitido a otras personas a través de estos mosquitos locales.
En cuanto a los 124 casos importados de dengue, cerca de la mitad estaban relacionados con viajes a Maldivas y algo más del 25% con otros países de América. Este año no se han notificado casos autóctonos de dengue en España, aunque desde 2018 se han registrado episodios esporádicos de transmisión local, por lo que Sanidad ha llamado a mantener la vigilancia y la detección temprana, y reforzar las medidas de prevención, especialmente durante los meses de mayor actividad.
Vulnerabilidad
Aunque la casi totalidad de los casos registrados son importados, la presencia y expansión de Aedes albopictus genera un escenario de vulnerabilidad ante posibles brotes de transmisión local de chikungunya, dengue, zika o fiebre amarilla. Para que ocurra la transmisión del virus, el mosquito hembra debe picar primero a una persona infectada y luego a otra sana.
Sanidad ha explicado que el aumento de las temperaturas, las olas de calor y otros fenómenos extremos asociados al cambio climático están modificando la distribución, la actividad y los periodos de presencia de los mosquitos capaces de transmitir enfermedades, al favorecer condiciones más adecuadas para su presencia en determinadas regiones de la península.
Las Administraciones resaltan la importancia de la información aportada por la ciudadanía, que permite complementar los sistemas convencionales de vigilancia y detectar de forma temprana cambios que pueden afectar a la salud pública. Con este objetivo, puso en marcha el sistema Mosquito Alerta, plataforma en la que cualquier persona puede enviar fotografías de mosquitos, comunicar posibles lugares de cría o notificar picaduras. Las observaciones son revisadas por especialistas y complementarán la vigilancia.
En Canarias, los ciudadanos pueden colaborar en la tarea de vigilancia de especies invasoras enviando fotos del mosquito objeto de sospecha a la dirección de correo electrónico vectores.scs@gobiernodecanarias.org. En caso de detectar alguno de estos mosquitos, se puede comunicar también a los teléfonos 922 474 920 o 928 307 562.
El chikungunya cursa fiebre muy alta, dolores muy fuertes e incapacitantes en las articulaciones y los músculos que pueden durar hasta meses, así como dolor de cabeza, fatiga y erupciones en la piel. Mientras que el dengue causa fiebre alta, dolor de cabeza muy fuerte, dolor en los ojos, dolores musculares y en articulaciones, sarpullido en la piel, náuseas y vómitos.