Canarias, el horno de España: marca las 3 temperaturas más altas del país

Canarias se ha situado este lunes, 3 de agosto, en el epicentro de la ola de calor en España al registrar las tres temperaturas más altas de todo el país.
La estación meteorológica de Tasarte, en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás, ha alcanzado el récord nacional de la jornada con 43,8 grados a las 15:10 horas, según los datos oficiales actualizados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El calor extremo ha golpeado con especial intensidad al Archipiélago, donde la masa de aire cálido africano unida a rachas de viento seco ha disparado los termómetros por encima de los 40 grados en amplias zonas del sur y cumbre de las Islas.
Los 3 registros más calurosos del país están en Canarias
Tras el pico de 43,8 grados medido en Tasarte, la segunda temperatura más elevada de España se ha localizado en Lomo Pedro Alfonso, en San Bartolomé de Tirajana, también en Gran Canaria, con 42,2 grados registrados a las 15:30 horas.
El tercer lugar del podio nacional lo ocupa el municipio de Agüimes, donde el mercurio ha marcado 41,2 grados a las 14:50 horas, igualando la cifra anotada en Coín, Málaga.
En Tenerife, el registro más alto de la jornada se ha producido en la estación de Llano de los Loros, en Las Mercedes, San Cristóbal de La Laguna, alcanzando los 38,5 grados a las 13:50 horas. Esta cifra coloca a esta zona tinerfeña en el quinto valor más caluroso del conjunto del Archipiélago.
Viento intenso y noches tórridas
A la situación de calor sofocante se le suma el intenso viento que azota a las Islas. Canarias acapara ocho de los 10 puntos de España con mayor velocidad media del viento acumulada este lunes.
La estación de Suerte Alta, en Agaete, ha alcanzado rachas de 72 km/h a las 05:20 horas y vientos sostenidos de 57 km/h, mientras que la estación de La Aldea de San Nicolás ha registrado rachas de hasta 76 km/h.
La combinación de altas temperaturas, baja humedad y rachas de viento fuerte incrementa el riesgo de incendios forestales.
Por su parte, las temperaturas mínimas apenas han dado tregua durante la madrugada. Salvo la estación de Teror, que anotó 17,7 grados a las 06:50 horas, los termómetros en zonas altas y de cumbre como Izaña (19,9 grados), Roque de los Muchachos (20,6 grados), Tías (20,6 grados) y Arucas (20,8 grados) han mantenido valores propios de noche tropical.