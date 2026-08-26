La casa rural de Tenerife entre plataneras y vistas al Teide que esconde la curiosa historia familiar de Bea y Pino

Una antigua vivienda familiar de Tenerife se ha convertido en un alojamiento rural rodeado de plataneras, con vistas al mar, pista de pádel y acceso a zonas de costa. La historia de sus propietarias, dos hermanas de 80 años, se ha hecho popular tras un vídeo publicado el 25 de agosto por el perfil de TikTok @malpaistrece.
La publicación repasa la transformación de la vivienda, que pasó de ser una casa antigua a convertirse en Casa Rural Malpaís Trece, un alojamiento situado en una finca de plátanos próxima a Garachico.
Según el portal especializado Booking, el establecimiento cuenta con varias zonas comunes, jardines, aparcamiento gratuito y pista de pádel. El precio consultado parte de 330 euros por tres noches, aunque puede variar en función de las fechas y la disponibilidad.
De “lo peor” de la familia a una casa rural
El vídeo cuenta la historia de Bea y Pino, dos hermanas que actualmente tienen 80 años. Según explica el perfil que publicó las imágenes, cuando eran jóvenes recibieron una vivienda que en aquella época se consideraba la peor propiedad de la familia.
El motivo estaba relacionado con su ubicación. El vídeo señala que muchas de las antiguas casas situadas cerca de la costa en Tenerife se construían dando la espalda al mar para protegerse del viento y del agua salada.
La vivienda que aparece actualmente en las imágenes poco tiene que ver con aquella construcción. La antigua casa fue transformada y acondicionada hasta convertirse en un alojamiento rural rodeado de jardines y cultivos.
Una finca de plátanos y vistas al Teide
Casa Rural Malpaís Trece se encuentra en una zona elevada próxima a Garachico, dentro de una plantación de plátanos. El alojamiento destaca por sus vistas al océano y por los espacios exteriores.
La descripción publicada en Booking señala que dispone de tres salones con televisión vía satélite, aparcamiento gratuito y acceso a una pista de pádel.
Uno de los elementos que destaca el vídeo es precisamente esta pista deportiva. Según explica, desde ella se puede contemplar el Teide en una dirección y el mar en la otra.
El perfil también asegura que la finca permite acceder a zonas de costa poco conocidas, a las que describe como “playas secretas”.
Una finca vinculada al año 1565
Otro de los elementos que llama la atención del vídeo es la antigüedad que atribuye a la finca de plátanos que rodea la vivienda. El perfil de @malpaistrece asegura que se trata de una plantación histórica que se remonta a 1565.
La propia casa rural ofrece además una experiencia vinculada al paisaje agrícola del norte de Tenerife, una zona donde las plantaciones de plátanos forman parte del entorno y de la actividad económica tradicional.
Cuánto cuesta alojarse
El precio consultado en Booking parte de 330 euros por tres noches, aunque el importe depende de las fechas seleccionadas, el número de huéspedes y la disponibilidad del establecimiento.
La plataforma destaca además la valoración de su ubicación. Las parejas que se han alojado en el establecimiento le otorgan un 9,8 sobre 10 en este apartado para viajes de dos personas.