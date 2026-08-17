La Laguna apunta la posible causa de la caída del enorme drago de la Catedral

El Ayuntamiento de La Laguna apunta al sobrepeso provocado por la absorción de agua y al mal enraizamiento como posibles causas de la caída del drago situado frente a la Catedral, que se desplomó durante la noche del sábado, 15 de agosto. El ejemplar, de unos 14 metros de altura y alrededor de 80 años, cayó por completo sin causar daños personales.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha explicado este lunes en declaraciones a Televisión Canaria que los responsables municipales no habían detectado previamente señales que hicieran prever el colapso.
“Desde el área de Parques y Jardines no había ningún indicio de que este árbol tuviera algún tipo de colapso. Hay que reconocer que nos cogió por sorpresa”, afirmó Hernández.
La hipótesis sobre la caída del drago en La Laguna
El Ayuntamiento trabaja ahora con una primera hipótesis relacionada con el peso acumulado por el ejemplar y el estado de sus raíces.
Según explicó el concejal, este tipo de drago puede acumular una cantidad importante de agua después de periodos lluviosos. “Todo apunta a que esta especie endémica, en temporadas de mucha lluvia, llega a absorber el 70% de su capacidad de agua”, señaló.
Ese fenómeno habría incrementado considerablemente el peso soportado por el árbol. A ello se habría unido, según la explicación ofrecida por Hernández, un mal enraizamiento.
“Eso, obviamente, añade un sobrepeso y, debido al mal enraizamiento del árbol, creemos que fue lo que produjo el colapso”, indicó el responsable municipal.
Por el momento, se trata de la explicación que maneja el área de Servicios Municipales. Tras la retirada del ejemplar, los técnicos de Parques y Jardines tenían previsto evaluar su estado y determinar las circunstancias exactas de la caída.
Un drago de casi 15 metros cayó por completo
El ejemplar se encontraba en la plaza de Los Remedios, junto a la Catedral de San Cristóbal de La Laguna y en pleno casco histórico de la ciudad.
Hernández destacó la magnitud del desplome. “Fue una caída completa del ejemplar de casi 15 metros y un peso considerable”, explicó durante su intervención en Televisión Canaria.
El concejal incidió especialmente en que el incidente no provocó heridos pese a producirse en uno de los espacios más transitados del centro lagunero.
“Lo más importante, además de esta gran pérdida, uno de los ejemplares más señeros, es que no ha habido ningún daño personal”, manifestó.
Tras producirse la caída durante la noche del sábado, la Policía Local de La Laguna y los servicios municipales aseguraron y balizaron la zona. Los operarios de Parques y Jardines trabajaron durante la noche para retirar el árbol y acondicionar el entorno.
A primera hora del domingo, el servicio municipal de limpieza completó los trabajos para recuperar la normalidad en la plaza.