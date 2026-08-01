El chef Alberto González incorpora a su restaurante en Santa Cruz el menú con el que triunfó en Mónaco

El chef Alberto González Margallo, del restaurante San Sebastián 57, tendrá en carta, las dos próximas semanas, el menú que presentó en la cena de gala de conmemoración del 150 aniversario de la Misión Diplomática de Mónaco en España, que se celebró el pasado mes en el Café de París de Montecarlo, y al que disculpó su asistencia el príncipe Alberto II de Mónaco.
Tal fue el éxito de este menú entre la sociedad monegasca, al que Alberto González pudo añadirle ingredientes canarios, que ha querido dar la oportunidad a aquellos comensales que quieran disfrutarlo en su restaurante, sito en la avenida del mismo nombre y número, en la capital tinerfeña.
La presentación de este menú tuvo lugar en la noche del pasado miércoles y contó con la asistencia del vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, de Dimple Melwani,consejera delegada de Turismo, y de Carmen Pérez, concejala y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
El menú consistió en Jamón ibérico de bellota; quesos canarios; ensaladilla de papa negra, cangrejo real, espuma de ali-oli y aire de zanahoria; gazpacho de papaya, emulsión y crudité de pepino, bogavante, caviar de trucha y arbequina volcánico; cochinillo en cocción larga, deshuesado y prensado con puré de reineta y reducción de su jugo, y, de postre Príncipe Alberto (como homenaje al soberano monegasco).
Los vinos que armonizaron la cena fueron LInaje de Pago Verde lima, Bermejo malvasía barrica de Lanzarote, Viña Frontera Louis Goudard de El Hierro; Olarra 2015 Gran Reserva (Rioja), y un Paisaje de las Islas naturalmente dulce. Como se puede apreciar Canarias estuvo presente de manera mayoritaria en los vinos.
Acompañaron en esta expedición gastronómica a Mónaco a Alberto González, dos miembros de su equipo José Francisco Plaza y Lucía Mendoza, y el socio propietario de San Sebastián 57, Francisco Doblas, imprescindibles en la celebración del evento.
Alberto González, que representó a la cocina y a los chef españoles en el evento monegasco, mostró su agradecimiento, durante la cena de presentación del menú, a la embajadora de Mónaco en España, Catherine Fautrier-Rousseau, que fue quien eligió a este restaurante tinerfeño para participar en este evento de gran importancia dadas las buenas relaciones entre ambos estados.