El BOE confirma las ayudas para ir al cine por 2 euros: quién puede beneficiarse

El programa Cine Sénior mantiene durante 2026 y 2027 las entradas de cine a dos euros para las personas de 65 años o más, un día a la semana. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes el convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Federación de Cines de España (FECE) para gestionar estas subvenciones.
La cuarta edición del programa comenzó el 7 de julio de 2026 y cuenta con 394 espacios de exhibición adheridos en España, que suman más de 2.800 pantallas. La medida estará vigente durante un máximo de 12 meses desde la resolución de concesión de las ayudas.
Cómo funciona el Cine Sénior
Las personas de 65 años o más pueden acceder por dos euros a cualquiera de las películas programadas en las sesiones ordinarias de las salas que participan en el programa. Cada cine establece el día de aplicación de la tarifa reducida, aunque el Ministerio de Cultura señala que se aplica generalmente los martes.
Para beneficiarse del precio reducido es necesario acreditar la edad mediante el DNI, pasaporte, tarjeta de residencia u otro documento equivalente en el que conste la fecha de nacimiento. La entrada puede adquirirse tanto en taquilla como a través de los canales de venta habituales de cada cine.
La tarifa de dos euros no se puede acumular con otros descuentos o bonificaciones. Además, las salas pueden excluir determinadas pantallas con tecnologías que impliquen un suplemento sobre el precio ordinario.
Más de 11 millones de euros para el programa
El Gobierno ha reservado 11,5 millones de euros para esta edición. De esa cantidad, 11,15 millones corresponden directamente a las ayudas destinadas a las salas de exhibición y 350.000 euros a la entidad colaboradora encargada de apoyar la gestión del programa.
La dotación inicial para las salas asciende a 10,15 millones de euros, mientras que otro millón queda reservado para posibles ampliaciones de las ayudas si la demanda supera las previsiones. El programa también contempla la posibilidad de una ampliación extraordinaria de hasta tres millones de euros si existe disponibilidad presupuestaria y se cumplen las condiciones previstas.
La subvención no se entrega directamente a los mayores. El dinero se concede a los titulares de las salas de cine para compensar parte de la diferencia entre el precio ordinario de la entrada y los dos euros que paga el usuario sénior. La ayuda por entrada no puede superar los 3,50 euros.
El programa se extiende hasta 2027
La campaña tiene una duración máxima de un año y los pagos de las ayudas se distribuyen en varios periodos entre 2026 y 2027. El convenio publicado este lunes establece además que la Federación de Cines de España recibirá 350.000 euros por sus funciones de apoyo técnico en la gestión de las subvenciones.
El Ministerio de Cultura justifica la continuidad de Cine Sénior por sus anteriores resultados y por el objetivo de facilitar el acceso de las personas mayores a la cultura, además de contribuir a recuperar público para las salas de exhibición. La primera edición, en 2023, permitió que 924.724 personas acudieran al cine con la tarifa reducida.
En Canarias, la medida ya se aplica en las salas que forman parte del programa. Por tanto, los mayores de 65 años que quieran beneficiarse deben consultar el día y las condiciones concretas de su cine habitual antes de comprar la entrada.