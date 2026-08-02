Colapso de tráfico para acceder a la playa de Las Teresitas pese al carril bus

Las altas temperaturas vividas ayer en la Isla, ante la ola de calor que afecta a Canarias, causaron una masiva afluencia de ciudadanos a la playa de Las Teresitas, en San Andrés, en busca de un refrescante chapuzón. Pese a que el Ayuntamiento de Santa Cruz habilitó para el fin de semana un carril prioritario para guaguas en la autovía TF-11, la medida no evitó el enorme colapso de tráfico que se generó desde primeras horas de la mañana.
La cola de coches, al mediodía de ayer, sobrepasaba la altura del antiguo Oceanográfico, a lo que se unió la guagua, que al llegar a la avenida Marítima de San Andrés también quedó atascada.
Fuentes de la Policía Local afirmaron que la medida de activar el carril bus exclusivo para ir a la playa no es la solución efectiva, pues “no se ahorra nada de tiempo y se colapsas todo el tráfico en la zona”.
Vía preferente
El carril reservado discurre desde la rotonda de la Dársena Pesquera hasta el final de la avenida Marítima del pueblo de pescadores. De esta manera, según justifica el Consistorio, las unidades de transporte público pueden avanzar con mayor fluidez pese a las retenciones registradas en el resto de la vía.
La implantación de esta vía preferente responde al protocolo activado por el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal), debido a las previsiones de altas temperaturas que afectan a la isla y a la elevada llegada de usuarios prevista durante todo el fin de semana.