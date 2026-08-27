Tejina se prepara para su día grande: los Corazones toman la plaza este domingo

El pueblo de Tejina ultima los preparativos para vivir este domingo, 30 de agosto, el día grande de sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé. La entrada de los tradicionales Corazones en la plaza de la iglesia marca el punto culminante de unos festejos que se han prolongado desde el pasado 1 de agosto, y que durante todo el mes han marcado el devenir de este enclave de la Comarca Nordeste.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, asegura que “estamos ante una tradición única en autenticidad, originalidad y emoción, y en la que el pueblo de Tejina se vuelca para conservar esta muestra de identidad que se transmite de padres a hijos y de la que nos sentimos orgullosos.” El alcalde traslada su reconocimiento tanto a la Comisión de Fiestas como a las distintas asociaciones y agrupaciones vinculadas a las fiestas de San Bartolomé y a los Corazones por el esfuerzo que llevan a cabo durante todo el año y que culminará en la celebración de este domingo”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Dailos González, coincide al señalar que el compromiso ciudadano “es, sin duda, uno de los pilares que sostienen la grandeza de nuestras fiestas. Aquí, cada generación encuentra su lugar, su momento y su manera de vivir estas fechas”. El edil explica que desde el Ayuntamiento “se viene apoyando esta fiesta de manera transversal, reforzando la vigilancia policial desde el área de Seguridad Ciudadana, y con un dispositivo especial de limpieza por parte de la concejalía de Servicios Municipales, para que todo transcurra con la máxima normalidad”.
Si bien la jornada grande será este domingo, durante todo el fin de semana se sucederán los actos populares. Este viernes a las 21:30 horas tendrá lugar la Cabalgata de Carrozas por el recorrido de costumbre y, a su término, la verbena amenizada por la orquesta Primera Marcha en la plaza de la Iglesia. El sábado a mediodía se celebra el singular Bebetlon y ya en horario nocturno, a las 23:00 horas, partirá la esperada procesión de San Bartolomé por el centro de Tejina, con la posterior exhibición pirotécnica desde la Tejinetilla y la tradicional traca, para terminar pasada la medianoche con la verbena popular con las orquestas Banda Loca y Latin Sound.
La jornada grande de las fiestas viene marcada por la siempre emocionante entrada de los Corazones de las tres calles en la plaza de la iglesia, acompañados por sus respectivas parrandas, el domingo 30, a partir de las 11:00 horas; allí permanecerán hasta la tarde del lunes, cuando se proceda a su descuelgue. Un día después, al mediodía, se producirá la entrada de las parrandas en la plaza, con el tradicional pique y se retirarán los Corazones a sus respectivos barrios. Esa misma jornada concluye con la cabalgata y posterior quema del Haragán. Estas jornadas tendrán su epílogo entre los más jóvenes en el primer fin de semana de agosto, cuando le llegue el turno a los Corazones Chicos.