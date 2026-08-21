La actitud de un pasajero en el aeropuerto de Gran Canaria pone en alerta a la Guardia Civil: termina detenido tras revisar su maleta

La Guardia Civil detuvo en el Aeropuerto de Gran Canaria a un pasajero que transportaba más de tres kilos de hachís en su equipaje. El hombre fue interceptado tras llegar a la Isla en un vuelo procedente de la Península y posteriormente ingresó en prisión por orden judicial.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de agosto, durante uno de los controles desarrollados por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas en funciones de Resguardo Fiscal del Estado y bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales.
Según ha informado este viernes la Guardia Civil, la actitud que mostró el pasajero durante el control llamó la atención de los agentes, que procedieron a identificarlo y realizaron una inspección más detallada de su equipaje.
Los agentes encontraron varios paquetes en una maleta
Durante el registro, los efectivos localizaron en el interior de una maleta varios paquetes que contenían una sustancia vegetal, además de otros efectos que, según el Instituto Armado, estaban relacionados con su transporte y ocultación.
El posterior análisis de la sustancia permitió determinar que se trataba de hachís, con un peso superior a los tres kilogramos.
La intervención se produjo a la llegada de un vuelo procedente de la Península, aunque la información facilitada por la Guardia Civil no precisa el aeropuerto de origen del pasajero.
Los controles realizados en los aeropuertos forman parte de las actuaciones desarrolladas conjuntamente por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria para detectar posibles ilícitos fiscales y penales.
El detenido ingresa en prisión
Tras localizar la droga, los agentes procedieron a la detención del pasajero como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.
Tanto el arrestado como la sustancia intervenida fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Telde.
Según la Guardia Civil, el órgano judicial decretó finalmente su ingreso en prisión.
La actuación se desarrolló en el marco de los controles que realiza la Guardia Civil en el Aeropuerto de Gran Canaria como Resguardo Fiscal del Estado, función destinada, entre otros cometidos, a prevenir y perseguir el contrabando y otras infracciones vinculadas al movimiento de mercancías.