Detenidos en Tenerife acusados de maltratar a su hijo de 2 años en un restaurante

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de malos tratos contra su hijo de dos años. La investigación comenzó tras una alerta sobre el trato recibido por el menor en un restaurante de Santa Cruz de Tenerife.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio, cuando la pareja, residente habitualmente en Murcia, acudió al local acompañada del niño, según ha informado este lunes la Policía Nacional.
Los trabajadores del establecimiento relataron a los agentes que el padre presuntamente golpeó y zarandeó al menor. También aseguraron que le tapó la boca y la nariz con una mano en varias ocasiones para que dejara de llorar.
Los trabajadores alertaron sobre el trato al menor
De acuerdo con los testimonios recabados durante la investigación, el hombre habría mantenido tapadas la boca y la nariz del niño durante intervalos prolongados.
La madre, según la versión difundida por la Policía Nacional, no habría tratado de impedir estas conductas. Los investigadores sostienen que aparentemente animaba al padre a continuar actuando de esa manera.
Todas estas circunstancias forman parte de la investigación policial. Los dos detenidos mantienen la condición de presuntos autores mientras no exista una resolución judicial firme.
Tras conocer lo sucedido, los agentes iniciaron las actuaciones necesarias para identificar y localizar a los progenitores. La investigación permitió determinar que ambos residían habitualmente en Murcia.
Detenidos gracias a la coordinación entre Tenerife y Murcia
El Grupo de Menores de la Policía Nacional en Tenerife colaboró con sus homólogos de Murcia para localizar a los dos investigados.
El padre fue detenido el 20 de julio. Los agentes arrestaron a la madre al día siguiente, 21 de julio, también en Tenerife.
Los dos fueron puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de malos tratos.
El comunicado no precisa qué medidas acordó el juzgado después de recibir a los detenidos. Tampoco aporta información sobre posibles lesiones, la situación actual del niño o las medidas de protección adoptadas respecto al menor.
La identidad de los implicados no ha sido difundida para proteger al niño y evitar que pueda ser identificado.