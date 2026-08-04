Don Omar vuelve a Canarias: el rey del reguetón anuncia la fecha de su concierto en 2027

Don Omar volverá a actuar en Canarias. El cantante puertorriqueño ha confirmado un concierto en Las Palmas de Gran Canaria para el 24 de julio de 2027, una cita incluida en su nueva gira internacional, The Last King World Tour.
El espectáculo tendrá lugar en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, según recoge la agenda oficial del artista. Será su regreso al Archipiélago después de congregar a miles de personas durante su actuación en el Cook Music Fest, celebrado el pasado mes de julio en Santa Cruz de Tenerife.
Los fans del ‘rey’ del reguetón ya pueden registrarse para acceder a la preventa de entradas mediante el enlace difundido por el propio cantante en su perfil de X.
🇩🇪🇵🇹🇪🇸 Porque ustedes lo pidieron, The Last King World Tour sigue creciendo. Hoy sumamos Berlín, Lisboa y Gran Canaria a este reencuentro que tanto hemos esperado.— DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) August 3, 2026
Si quieren acompañarme en alguna de estas nuevas fechas, ya pueden registrarse en https://t.co/vI0OXKWs7J para… pic.twitter.com/CuGnu6VxPO
La venta anticipada comenzará el miércoles 12 de agosto a las 11.00 horas, según el horario de Canarias. Por el momento, no se han dado a conocer los precios de las localidades ni el horario definitivo del concierto.
Gran Canaria, nueva parada de la gira europea
La actuación en Gran Canaria se incorpora al recorrido europeo que Don Omar desarrollará durante el verano de 2027. La gira comenzará el 24 de junio en Zúrich y visitará algunas de las principales ciudades del continente.
El ‘rey’ pasará por París, Düsseldorf, Berlín, Ámsterdam, Milán, Nápoles y Londres, además de varias ciudades españolas como Bilbao, Valencia, Murcia, Madrid, Málaga y distintos puntos de Galicia.
La fecha en la capital grancanaria llegará dos días después de su actuación en el MEO Arena de Lisboa, prevista para el 22 de julio. La incorporación de la isla amplía así el número de conciertos que el puertorriqueño ofrecerá en España dentro de esta gira.
Más de dos décadas de éxitos
Considerado una de las figuras que impulsaron la expansión mundial del reguetón durante los primeros años del siglo XXI, Don Omar repasará en este nuevo espectáculo los temas más destacados de su trayectoria.
Canciones como Dale Don Dale, Ella y yo, Bandoleros, Hasta abajo, Taboo o Danza Kuduro formarán parte previsiblemente de un montaje de gran formato, acompañado de una importante producción audiovisual.
El anuncio se produce después de su reciente paso por Tenerife. Don Omar fue una de las grandes figuras de la primera jornada del Cook Music Fest, que reunió a unas 60.000 personas en el puerto de Santa Cruz.
Aquella actuación supuso su regreso a la capital tinerfeña después de 22 años. En julio de 2027, el denominado ‘rey’ del reguetón volverá a encontrarse con el público canario, esta vez en Gran Canaria.