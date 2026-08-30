‘Mi Higo Pico Flowers’ conquista La Laguna y demuestra que ‘farmear aura’ no entiende de edades

Hay canciones que pertenecen a una generación. Y luego está ‘Mi Higo Pico Flowers’, de Sin Fundamento, capaz de poner de acuerdo a varias de ellas en pleno casco histórico de San Cristóbal de La Laguna.
Un vídeo publicado este sábado en Instagram por el perfil lalaguneando recoge a varias personas, de diferentes edades, cantando por las calles de la ciudad al ritmo de este conocido tema. Una escena espontánea que convierte por unos segundos el centro lagunero en un improvisado karaoke al aire libre.
Lo llamativo es precisamente la mezcla de edades. Jóvenes y no tan jóvenes comparten canción, letra y ganas de pasarlo bien sin importar demasiado quién está mirando.
El vídeo ha llamado la atención por esa capacidad de ‘Mi Higo Pico Flowers’ para saltarse las fronteras generacionales.
Y La Laguna, con sus calles del casco histórico y su ambiente de ocio, vuelve a ejercer de escenario perfecto para este tipo de momentos que nacen sin guion y terminan convertidos en contenido para redes sociales.
¿Qué significa ‘farmear aura’ y por qué se ha puesto de moda?
Si en las últimas semanas has escuchado a alguien decir que otra persona está ‘farmeando aura’, probablemente no estaba hablando de ninguna práctica espiritual.
La expresión procede del lenguaje de Internet y mezcla el verbo inglés farm —cultivar, acumular o conseguir algo de forma repetida— con ‘aura’, entendido aquí como la presencia, actitud o nivel de carisma que transmite una persona.
‘Farmear aura’ significa, en la práctica, hacer algo que aumenta esa percepción de personalidad, seguridad o estilo ante los demás. Puede ser una entrada espectacular, una respuesta ingeniosa, una situación inesperada o simplemente protagonizar un momento que parece sacado de un vídeo viral.
El concepto se ha popularizado especialmente entre los más jóvenes y funciona casi como una puntuación imaginaria: alguien hace algo que impresiona y, automáticamente, “gana aura”.
También tiene su versión lagunera. En zonas de ocio como el Cuadrilátero, es cada vez más habitual escuchar la expresión para describir a alguien que protagoniza una escena llamativa, se marca un movimiento inesperado o consigue convertirse durante unos segundos en el centro de atención.
Así que los protagonistas del vídeo de lalaguneando quizá no estuvieran intentando ‘farmear aura’. Pero cantar ‘Mi Higo Pico Flowers’ por las calles de La Laguna junto a personas de varias generaciones y acabar protagonizando un vídeo viral… suma unos cuantos puntos.