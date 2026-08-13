La fiesta ‘Bienvenida al Verano’ de Santa Cruz deja una factura de casi 400.000 euros

La segunda edición del festival Bienvenida al Verano supuso una inversión pública de 398.978 euros, según el desglose de los contratos publicados en la Plataforma de Contratación y recopilados por el periódico Atlántico Hoy. La iniciativa, presentada por el Consistorio como “un evento que fusiona gastronomía y música”, tuvo su acto central el pasado 19 de junio en la explanada del puerto de Santa Cruz, entre las 20.00 y las 01.00 horas. La cita contó con una zona de restauración para 500 personas y un área de conciertos con capacidad para 4.500 asistentes, que completó su aforo.
En concreto, de los casi 400.000 euros invertidos, la mayor partida correspondió a la campaña de publicidad, diseño y difusión, con 99.510 euros. Le siguieron los 80.000 euros destinados a la organización y puesta en escena y los 69.015 euros correspondientes a las actuaciones musicales. A estas cantidades se sumaron 52.019,33 euros para sonido, iluminación y proyección, y otros 43.856,09 euros para estructuras, carpas, tarimas, torres y mobiliario.
El resto del presupuesto se repartió entre las instalaciones eléctricas temporales (21.234,15 euros), la seguridad privada (19.424,78 euros) y otros servicios, como los baños químicos (6.317,28 euros), el dispositivo sanitario (3.308,44 euros) y la limpieza (4.292,84 euros).
Impacto comercial
Frente a estos gastos, la consejera delegada, Carmen Pérez, recalcó a DIARIO DE AVISOS que “no se trata solo de una fiesta”, sino de “un evento de promoción urbana” que buscaba extender la actividad por la ciudad “durante toda la semana”. Según subrayó, el programa contemplaba descuentos, propuestas gastronómicas, ambientación de escaparates y acciones de promoción en redes sociales, en la que participaron establecimientos comerciales, restaurantes, cafeterías y espacios de ocio.
“Lo que nosotros pretendemos es que se vea favorecido el tejido comercial”, explicó Pérez, quien sostuvo que el impacto de la iniciativa no se limitó a las personas que accedieron al recinto portuario. Este planteamiento lleva a la responsable de la Sociedad de Desarrollo a rechazar que el gasto pueda valorarse simplemente dividiendo los 398.978 euros entre las 5.000 personas que acudieron al acto central. “El gasto, si se multiplica o se divide por el número de asistentes, no corresponde a la realidad del evento”, afirma, al considerar que la iniciativa también buscaba generar actividad fuera del recinto, en establecimientos como bares, cafeterías y terrazas que, subraya, “estaban llenas” el día del evento.
La intención, confirma a este periódico, es repetir en 2027. “Trabajaremos por mejorar siempre este evento”, señala Pérez, quien afirma que el objetivo es que el festival se consolide a lo largo de los años, siguiendo el ejemplo de otras celebraciones, como el Baile de Magos.
El retorno económico del evento, todavía en evaluación
Una de las principales cuestiones pendientes es conocer cuál fue el impacto económico real de la programación. Pérez asegura que la Sociedad de Desarrollo evalúa sus actuaciones y que “el informe del retorno lo estamos elaborando”. El documento, añade, se publicará una vez concluido.