Guía de las Fiestas de Candelaria: procesión, fuegos artificiales y la Ceremonia Guanche

Las Fiestas Patronales de Candelaria encaran uno de sus momentos más esperados con la representación de la tradicional Ceremonia Guanche y el rito del Hallazgo de la Virgen. Tras dos jornadas marcadas por el folclore internacional y el ambiente festivo en la plaza de los Pescadores, el municipio tinerfeño celebra los actos centrales del 15 de agosto.
La Villa Mariana vive el punto álgido del programa organizado por el Ayuntamiento de Candelaria, que se extiende del 5 al 16 de agosto en honor a la Patrona de Canarias.
Folclore canario y mexicano antes de la gran cita
El programa festivo completó el IV Festival Internacional de Folklore Villa de Candelaria, una cita dedicada en esta edición a la isla de El Hierro. El evento comenzó con un desfile por el casco urbano y continuó en el recinto principal con las actuaciones de la Agrupación Folklórica Chajoigo y la Compañía de Danza Iskali, procedente de Saltillo (México).
Durante el acto, la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, y el concejal de Fiestas, Manuel González, hicieron entrega de un reconocimiento institucional a ambas formaciones. Brito calificó la convivencia entre la música canaria y la mexicana como “una de las imágenes más bonitas” de las Fiestas, mientras que el edil subrayó la buena acogida de una velada “muy dinámica” por parte del público.
En el ámbito logístico, el Consistorio ha vuelto a poner en marcha el área de ocio y restauración en la plaza de los Pescadores. Esta infraestructura, situada junto al recinto de los actos principales, repite el esquema del año anterior para ofrecer servicios de gastronomía y punto de encuentro a los miles de asistentes que acuden estos días a la Isla.
Horarios de la procesión y la Ceremonia Guanche
La agenda religiosa de la jornada arranca con misas programadas a las 8.00, 10.00, 12.00 y 18.00 horas, además del rezo del Rosario a las 17.15 horas. A las 19.15 horas, la imagen de la Virgen de Candelaria saldrá en procesión desde la Basílica hasta el recinto anexo al Ayuntamiento para iniciar el rito del Hallazgo.
A las 20.00 horas dará comienzo la Ceremonia Guanche, una representación histórica a cargo del Colectivo Guanches de Candelaria. La lectura del guion correrá a cargo de Luisa Machado y José Luis de Madariaga en una retransmisión televisiva en directo.
Posteriormente, la comitiva recorrerá el trayecto hasta el Pozo para regresar al recinto principal. Allí se realizará el saludo del rector de la Basílica y las intervenciones musicales de Alba Fariña, Fernando Santana y Chago Melián, quien interpretará el Ave María.
El regreso de la imagen al templo estará acompañado por la exhibición de fuegos artificiales desde el muelle. La Basílica de Candelaria permanecerá abierta durante toda la noche para recibir a los peregrinos. El cierre de la jornada festiva incluirá la emisión especial de Noche de Peregrinos en Televisión Canaria a las 21.35 horas y la Noche de Parrandas, dedicada a Rosaura Marrero Fariña, a las 23.00 horas en la plaza de Teror.