La bonita historia de Jhoni, fiel seguidor del CD Tenerife nacido en Gran Canaria: “Me da igual que gane o pierda, voy a ir”

La rivalidad entre CD Tenerife y UD Las Palmas es una de las más conocidas del fútbol español, pero también deja historias que escapan al pique insular. Es el caso de Jhoni, un aficionado nacido en Gran Canaria que siente desde niño una profunda vinculación con el conjunto tinerfeño.
Su historia ha sido recuperada por el propio CD Tenerife, que ha publicado en sus perfiles en redes sociales un vídeo en el que Jhoni recuerda cómo nació su pasión por el club y cómo mantiene viva su relación con la Isla.
“Soy Jhoni, aficionado del CD Tenerife desde que tengo uso de razón”, explica durante la grabación.
Entre cinco y ocho viajes al año para ver al CD Tenerife
Jhoni calcula que viaja a Tenerife entre cinco y ocho veces al año para seguir a su equipo. Y no importa en qué categoría milite el conjunto blanquiazul.
“El año pasado, que estuvimos en Primera RFEF, también fui. A mí me da igual. Esté donde esté voy a ir”, relata.
Para este aficionado, los kilómetros que separan Gran Canaria y Tenerife no representan una barrera cuando se trata de acudir al estadio y estar cerca del equipo: “Para mí no es un impedimento para ver a mi equipo; gane o pierda, allí estaré”.
Su primer partido en el Heliodoro tenía 11 o 12 años
La relación de Jhoni con el CD Tenerife comenzó cuando todavía era un niño. Tenía aproximadamente 11 o 12 años cuando acudió por primera vez al estadio.
Su amigo Manolín fue quien consiguió las entradas para aquel encuentro. Jhoni recuerda especialmente aquella primera visita al Heliodoro Rodríguez López, donde incluso pudo recorrer diferentes zonas del recinto.
“Recuerdo que fue en Tribuna. Estuvimos caminando por todas las partes del estadio, pasamos por delante de los vestuarios de los jugadores”, recuerda.
Aquella experiencia quedó grabada en su memoria.
“La verdad que lo pasé como un niño el Día de Reyes, o más”, cuenta.
La Peña Ginebrita se convirtió en su familia en Tenerife
Con los años, su relación con el CD Tenerife también le permitió crear vínculos personales en la Isla. Uno de ellos nació precisamente durante un derbi disputado en el Estadio de Gran Canaria.
Allí conoció a integrantes de la Peña Ginebrita, con quienes intercambió los números de teléfono. Aquella relación terminó convirtiéndose en una amistad que Jhoni define prácticamente como familiar.
“Ahí estoy en la Peña Ginebrita, que la verdad que me acogió muy bien”, explica.
Cada vez que regresa a Tenerife, asegura que se siente como en casa.
“Cada vez que vengo a Tenerife me siento como en casa, parece que no he salido de Gran Canaria”, afirma.
Según explica, esa amistad ha hecho que nunca se sienta solo durante sus visitas. Sus amigos incluso están dispuestos a recogerlo, llevarlo o darle alojamiento si lo necesita.
Una imagen del Heliodoro que siempre le emociona
Entre los momentos que aparecen en el vídeo hay fotografías de sus estancias en Tenerife y de su relación con otros aficionados.
Jhoni reconoce que hay una imagen que le provoca una sensación especial: cuando llega por la calle San Sebastián y comienza a divisar el estadio.
“Me gusta, sobre todo, cuando enfoco la calle San Sebastián desde abajo y ya verse ahí el estadio, la bandera y demás. Te entra esos nervios”, relata.
Para él, cada viaje termina dejando algún recuerdo.
“Cada vez que vengo es una sorpresa. Me llevo siempre algo bueno”, explica. Puede ser una experiencia relacionada con el fútbol, un lugar donde comer o simplemente descubrir un nuevo sitio.
Su historia demuestra que la rivalidad entre las dos Islas también puede convivir con el respeto y las amistades nacidas alrededor del fútbol. Jhoni nació en Gran Canaria, pero hace años decidió que su equipo era el CD Tenerife.
Y sigue cruzando el mar para verlo jugar.