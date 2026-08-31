Josh Radnor, de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ y Jason Alexander, de ‘Seinfeld’ vuelven a una popular hamburguesería de Tenerife

Hay visitas que terminan convirtiéndose en recuerdos para un restaurante. Y en Ghio’s Burger, en Santa Cruz de Tenerife, dos de ellas tienen como protagonistas a dos rostros muy conocidos de la televisión estadounidense.
Josh Radnor, conocido por interpretar a Ted Mosby en Cómo conocí a vuestra madre, y Jason Alexander, famoso por dar vida a George Costanza en Seinfeld, han regresado al establecimiento tinerfeño. Esta vez, además, lo hicieron juntos.
El propio restaurante ha contado la historia en sus redes sociales, acompañando la publicación con una fotografía de los dos actores en el local.
Josh Radnor llegó solo y pidió una hamburguesa
La primera visita de Radnor a Ghio’s se produjo, según relata el restaurante, de una manera completamente discreta.
El actor entró solo y pidió una hamburguesa. Mientras terminaba de comer, dejó un comentario que el equipo del establecimiento todavía recuerda.
Radnor les confesó que estaba triste porque su hamburguesa “se estaba acabando”.
El establecimiento explica que aquel momento quedó especialmente grabado entre sus trabajadores por la naturalidad con la que se produjo la visita.
Jason Alexander también quedó sorprendido con la hamburguesa
Alexander ya había pasado anteriormente por Ghio’s Burger. Según cuenta el restaurante, desde el primer momento se mostró cercano con el equipo.
Después de comer, dejó otro comentario que el establecimiento decidió conservar como uno de esos recuerdos especiales de la visita: aseguró que probablemente era la mejor hamburguesa que había comido.
Ahora, los dos actores han regresado al restaurante, pero esta vez juntos.
Para Ghio’s, ese detalle tiene un significado especial. No solo porque se trate de dos intérpretes conocidos internacionalmente, sino porque ambos ya conocían el establecimiento y decidieron volver.
Una hamburguesería de Santa Cruz con una identidad muy marcada
Ghio’s Burger está situado en la calle Emilio Calzadilla, número 4, en Santa Cruz de Tenerife, y basa su propuesta en hamburguesas artesanales, cerveza y una ambientación vinculada al rock.
El establecimiento elabora su propio pan brioche de papa y cuenta con una carta de hamburguesas cuyos nombres están inspirados en grupos y artistas del rock.
La visita de Radnor y Alexander añade ahora un nuevo capítulo a la historia del restaurante.
“Gracias, Josh y Jason, por la cercanía, la sencillez y, sobre todo, por volver a sentarse en nuestra mesa”, ha señalado Ghio’s en su publicación.