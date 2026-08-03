Luz verde a las obras de El Cardonal: 25 millones para reformar 438 viviendas en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (MUVISA), ha sacado a licitación las obras del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de El Cardonal Fase I. La actuación cuenta con un presupuesto global actualizado de 25.090.583,42 euros para rehabilitar 438 viviendas distribuidas en 49 bloques y renovar los espacios públicos del barrio. El proyecto constituye una de las mayores inversiones en materia de rehabilitación residencial en la Isla de Tenerife y en el conjunto del Archipiélago.
El Ayuntamiento asume 3,9 millones de sobrecostes para proteger a los propietarios
La nueva convocatoria de licitación fija un presupuesto específico para la ejecución de las obras de 20.443.132,33 euros y se estructura en cinco lotes para facilitar la concurrencia de empresas. Este procedimiento sustituye a la licitación parcial de octubre de 2025, que quedó desierta. Para evitar un nuevo parón, el Consistorio ha actualizado los precios a la realidad del mercado actual asumiendo íntegramente una aportación adicional de 3.911.143,02 euros.
Con esta inyección, la aportación del Ayuntamiento de La Laguna asciende a 12.943.651,12 euros (más de la mitad del coste total), mientras que los fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aportan 10,9 millones de euros y el Cabildo de Tenerife suma un millón de euros. La contribución de los vecinos se mantiene inalterada en un total colectivo de 173.632,50 euros para las 438 familias (el 0,69% del presupuesto final), alcanzando el 100% de gratuidad en los casos de vulnerabilidad económica.
Declaraciones de los responsables municipales
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha calificado la licitación como un punto de inflexión para el municipio: «Estamos ante una inversión histórica, que supera los 25 millones de euros y que permitirá transformar un barrio emblemático de La Laguna, mejorar la calidad de vida de cientos de familias y garantizar que la rehabilitación llegue a todos los bloques previstos».
Por su parte, el concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, ha subrayado la necesidad técnica del ajuste: «La evolución del mercado de la construcción en los últimos años ha afectado a todos los programas de rehabilitación de la región y, en El Cardonal, hemos actuado con rigor técnico y responsabilidad institucional para adaptar los presupuestos a la realidad del sector».
Asimismo, el gerente de MUVISA, Emilio Fariña, ha precisado que el proyecto contempla mejoras de eficiencia energética, intervenciones estructurales, retirada de amianto, impermeabilización de cubiertas, accesibilidad y la regeneración urbana del entorno. Fariña recordó que la oficina de atención ciudadana desplegada en el barrio seguirá prestando asesoramiento personalizado a los residentes.
Antecedentes y plazos de ejecución en El Cardonal
Construida entre las décadas de 1960 y 1970, la urbanización de El Cardonal cuenta con 164 bloques y más de 1.500 viviendas de titularidad privada. La zona ha sido objeto de intervenciones previas a través de los programas ARRU en más de 60 bloques.
Tras obtener la prórroga excepcional autorizada por la Comisión Bilateral del PRTR y la coordinación entre el Ministerio de Vivienda, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Consistorio, el Ayuntamiento tiene como objetivo que los trabajos comiencen antes del 31 de diciembre de 2026.