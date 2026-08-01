La Orotava reunirá a investigadores, diseñadores y artesanos de toda España para analizar el traje tradicional

La Orotava acogerá los días 2 y 3 de octubre el primer Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional, un evento pionero que reunirá a investigadores, conservadores, etnógrafos, diseñadores, artesanos y especialistas de todo el país para analizar, debatir y poner en valor el patrimonio textil tradicional como parte fundamental de la identidad cultural.
La presentación tuvo lugar el jueves en el Ayuntamiento con la asistencia del alcalde, Francisco Linares; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, además de algunos ponentes del Congreso y miembros del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional.
El I Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional nace con la vocación de convertirse en un foro de referencia nacional para el intercambio de conocimientos, experiencias, buenas prácticas y trabajos de investigación, en torno a la indumentaria tradicional, abordando su estudio desde perspectivas históricas, antropológicas, innovadoras, artesanales y patrimoniales.
La elección del municipio como sede responde a su reconocida trayectoria en favor de la conservación, protección y divulgación del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones. Tanto durante la celebración del Congreso como las semanas precedentes, habrá una programación de ponencias, encuentros, mesas redondas y muestras expositivas que permitirán el intercambio de conocimientos entre expertos y público en general de diferentes comunidades autónomas.
Con la organización de este evento, el Cabildo refuerza su compromiso con la protección, conservación, estudio y divulgación del patrimonio material e inmaterial de la Isla, consolidando Tenerife como un lugar de referencia a nivel nacional en el conocimiento y preservación de la indumentaria tradicional.
Así lo destacó Efraín Medina, quien consideró que el municipio “es el escenario idóneo” para acoger esta primera edición. Asimismo, añadió que “contar en Tenerife con especialistas procedentes de distintos puntos de España nos permitirá intercambiar experiencias, enriquecer la investigación y seguir avanzando en la protección de un patrimonio vivo que forma parte de nuestra cultura”.
En la misma línea se expresó Rosa Dávila, quien sostuvo que “queremos que este encuentro sea un espacio de referencia para compartir conocimiento, impulsar la investigación y garantizar que este legado llegue a las nuevas generaciones con el máximo rigor y respeto”.
Por su parte, Francisco Linares, subrayó la importancia de realizar eventos de estas características, “pues la indumentaria tradicional es una de las manifestaciones más valiosas de nuestra identidad, y gracias a esta iniciativa se pondrán sobre mesa herramientas imprescindibles para proteger y conservar este patrimonio frente al olvido o las desvirtuaciones”.