Mari Brito: “Vamos a plantear impulsar la peregrinación a Candelaria en febrero; mantener la de agosto es inamovible”

Visitar la Villa Mariana para honrar a la Morenita es una tradición profundamente arraigada entre miles de tinerfeños, sin embargo, la caminata por los senderos y pistas forestales que atraviesan el monte desde los municipios del Norte hasta Candelaria se ha suspendido en los últimos tres años ante las restricciones de las autoridades, justificadas por los riesgos de incendio forestal o altas temperaturas. La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, apuesta por mantener “la tradición” arraigada de agosto, “eso es inamovible”, pero aboga por recuperar la peregrinación a la Patrona en febrero, como antaño, “las condiciones ya son mejores”.
-¿Qué balance realiza de la festividad en honor a la patrona?
“Han sido unos días muy emotivos y el balance es muy positivo. Cada año nos preparamos con la mayor ilusión, el mayor compromiso y la responsabilidad de organizar una fiesta para todos los canarios y canarias. Esta es la casa de los canarios todo el año, pero especialmente estos días en que celebramos la festividad en honor a la patrona de Canarias, pues es un orgullo, pero también una gran responsabilidad. Estoy muy agradecida a todas las personas que lo han hecho posible”.
-Llevan años trabajando en su proyección regional y en reafirmar su símbolo compartido
“Cuando pensamos cómo podemos organizar estas fiestas, queremos reivindicar de una manera más clara y visible ese carácter de la Virgen de Candelaria como patrona de Canarias. Iniciamos ese periplo por todas las islas que culminamos este año en El Hierro, con el pregonero, con la autoría del cartel y con la presentación del programa de actos en el municipio de La Frontera. Surgió a raíz de la emergencia sanitaria de la COVID, donde tuvimos que reinventar la fiesta, pero también hemos comprobado el gran cariño que se le tiene a la Patrona de Canarias en cada pueblo y lugar donde hemos acudido”.
-Hay malestar por los impedimentos a la peregrinación en agosto por el monte argumentando las alertas por incendios y las altas temperaturas. ¿Está restando afluencia?
“Uno de los elementos clave de esta fiesta es la peregrinación hasta Candelaria, y ya es el tercer año consecutivo en el que por las condiciones climatológicas hay que suspender la marcha por nuestro monte y por los senderos. Hay muchas personas del norte de la isla que hemos comprobado que se quedan con la magua, que describe perfectamente el sentimiento de no poder venir por esos caminos del monte, que reconoce siglos de tradición, de historia y de vinculación a la Virgen de Candelaria. Internamente en el Ayuntamiento hemos estado valorando en estas últimas semanas realizar la propuesta y nos gustaría impulsar también la peregrinación a la Morenita en el mes de febrero. Habrá que hablarlo con todas las Instituciones y la Comunidad de Padres Dominicos. Celebramos la festividad en honor a la patrona de Canarias dos días al año, el 2 de febrero Día de la Virgen de Candelaria, y el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, una festividad regional o nacional. En febrero las condiciones climatológicas son ahora más propicias (las temperaturas no son tan bajas, hay menos días de lluvia y de riesgo de incendios) para que se pueda impulsar esa peregrinación por el monte, porque son gente del Norte quien se desplaza principalmente por estos caminos”.
-Con la recuperación de la peregrinación masiva en febrero, ¿Se perderá la de agosto?
“Es una idea que estamos barajando y que ha surgido del propio diseño y análisis de todos los elementos de esta fiesta. Lo vemos como una oportunidad de seguir llevando el nombre de la Virgen de Candelaria por todos los rincones, y que se siga reconociendo y visibilizando ese carácter de patrona de Canarias y de la devoción y la fe que le profesan a la Morenita, a la quien reconocemos como Madre para todo, esa guía día de fe y esperanza que nos lleva hasta ella. Tenemos en febrero actos importantes como la procesión de las Candelas en la noche del día 1, y la solemne Eucaristía del día 2. Pero también queremos mantener la tradición arraigada del 14 de agosto, eso es inamovible, manteniendo un Plan de autoprotección y todas las medidas necesarias para continuarla, bien transitando los peregrinos por la Carretera vieja y por el Camino Viejo, principalmente desde El Rosario, que son tramos más urbanos y donde hay menor riesgo. Actualmente las altas temperaturas nos hacen pensar que no se podrán propiciar por el monte, obviamente está muy seco, las condiciones son complicadas y puede haber un mayor riesgo de incendio. y eso es lo que nadie queremos. Si se sigue restringiendo sistemáticamente, porque el cambio climático es innegable, habrá que reformular la tradición”.
–¿Cómo mantener la tradición y a la vez innovar?
“Hay que respetar siempre las tradiciones. Es una fiesta que nos identifica a todos y que nos une como canarios y nosotros creemos que así se hace Canarias, acercándonos, encontrándonos, y la Virgen de Candelaria lo que concisa siempre es ese sentimiento que hay que preservar y que cuidar. Pese a las dificultades de transitar por los montes hasta Candelaria, hemos visto que se ha incrementado de una manera importante el número de peregrinos que han acudido a la Villa, por lo menos la noche de 14 de agosto. Había un río de gente por la Calle de la Arena, había muchos grupos y muchas personas nos decían que volvieron a vivir la fiesta como antaño, con las parrandas, con la zona gastronómica y los ventorrillos típicos que hemos dispuesto en la plaza de Pescadores. Mucha gente llegó a ver a la Virgen y luego se quedó por la zona tomándose algo y disfrutando de una parranda. Fue una noche muy bonita. Eso nos gustaría replicarlo en febrero, tras la procesión de las Candelas, propiciar esa peregrinación multitudinaria y especialmente por los senderos que intuimos o esperamos que las condiciones sean mejores. Hay evidencias históricas de que hubo peregrinación masiva en esas fechas, por lo cual nos parece una idea que hay que estudiar y analizar para arraigar más ese sentimiento que ya existe de devoción y fe hacia la Morenita”.
-Se ensalzará la importancia del 2 de febrero, uno de los días litúrgicos más destacados.
“Exactamente, celebramos dos efemérides e hitos vitales de la Virgen María como son la Presentación del niño Jesús en el templo, que es la festividad litúrgica real que se celebra el 2 de febrero, y su representación como la luz que ilumina el mundo, junto a su madre la Virgen de Candelaria. Queremos preservar estos simbolismos desde el punto de vista religioso, evangélico, espiritual y también que trascienda a lo cultural e histórico. Hemos incorporado más actos culturales para impulsar el 2 de febrero y queremos seguir nutriendo este día de la Virgen de Candelaria, recordando y rescatando las tradiciones de antaño, enriqueciendo nuestra cultura, patrimonio y nuestra identidad como canarios”.
-Hablemos de las obras y proyectos que se están realizando. ¿Cómo va la plaza de la Patrona?
“La rehabilitación del entorno de la plaza de la Patrona llevamos más de 20 años esperando por el Cabildo insular. Desde el 2015 hemos luchado para que se sacara a licitación el proyecto y por fin en el año 2022 existió esa sensibilidad, se pudo licitar ya comprometiendo financiación plurianual, y la última fecha que el Cabildo nos ha dado como posible finalización es en octubre de 2028, con lo cual agradecemos siempre la implicación que ha tenido el Cabildo con esta obra que es clave para un lugar tan emblemático como es el entorno de la Basílica y la plaza de la Patrona, y del Gobierno de Canarias en la conexión de las canalizaciones de saneamiento”.
-¿Qué nos puede contar de los proyectos del Auditorio, la piscina, el mercado del agricultor o el centro sociosanitario?
“Todas son infraestructuras clave para el desarrollo socioeconómico del municipio, para esa cohesión social, territorial y económica. Desde luego es importante apostar por la cultura, por tener unas instalaciones dignas como son las del auditorio en las que poder desarrollar una programación; y por la salud y el deporte como es la piscina municipal, una demanda histórica por la que tanto hemos luchado; y por el sector primario con la reforma del mercado del agricultor que comenzó en junio destinada a modernizar y dignificar este espacio; o el centro de mayores que estamos construyendo en Barranco Hondo junto al Cabildo para paliar el déficit de plazas residenciales y de Día para mayores entre Candelaria y el Valle de Güímar”.
-También se trabaja y planifica la costa del municipio
“Hemos trabajado en proyectos impulsados desde 2015 y avanzamos en los mandatos 2019-23 y 2023-27. Para la obra de regeneración en el litoral de Las Caletillas y el paseo de Graciliano Ruíz hemos tenido que luchar mucho por los fondos, que proceden de Europa, pero se canalizan a través de los planes de infraestructuras turísticas con el Estado y el Gobierno de Canarias, luego pasan a los Cabildos y a los Ayuntamientos. Creo que una de nuestras principales tareas ha sido impulsar un importante esfuerzo de coordinación institucional. En el mandato pasado se redactó el proyecto para la regeneración de la propia playa de las Caletillas y está a punto de adjudicarse por el Cabildo, con una financiación de un 20% municipal. Es una demanda vecinal histórica ante el comportamiento de las mareas y cómo ha ido cambiando la dinámica de la playa. Buscamos soluciones para que nuestra costa sea más accesible para todas las personas que quieran disfrutarla. Ahora estamos impulsando, y esperemos que pronto comience, la regeneración de la zona del antiguo Hotel Tenerife Tour, una propiedad privada. Hemos impulsado un cambio del planeamiento”.
-El municipio ha crecido. ¿Se han desbordado las previsiones más optimistas y hay que abordar los servicios necesarios?
“No, la verdad es que llevamos muchos años trabajando en una estrategia de planificación y de diseño territorial. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en todo el municipio. En nuestras medianías en los últimos años se han priorizado obras de infraestructuras educativas, deportivas, culturales. También en el casco, nos faltaban algunos equipamientos que ahora hemos podido poner en marcha, así que yo creo que Candelaria está más viva que nunca, hay que crear los servicios para todas las personas que desean venir a vivir a Candelaria. Ahora tenemos en el censo unas 32.000 personas, pero el ritmo de crecimiento en la década podemos duplicarlo con las previsiones que hay de desarrollo de planeamiento y de equipamientos públicos. Creo que Candelaria progresa de forma adecuada y con el impulso de este grupo de gobierno que se está dejando literalmente la vida para impulsar esa cohesión social, territorial y económica que nuestro municipio necesita. La clave es el trabajo, desempeño, ilusión, compromiso, honestidad y decencia, que eso es lo que creo que caracteriza este grupo de gobierno que lucha por sus vecinos, con nuestros aciertos y nuestros errores, pero siempre, pensando en el bien común y atendiendo lo mejor que podemos a sus demandas”.
-¿Cómo abordan la problemática de la vivienda?
“Hay una creciente demanda. Hay personas deseando y esperando que haya una construcción. Detectamos el interés de personas por adquirir una vivienda y las promociones privadas que están en marcha, a punto de concluir o los proyectos presentados en el ayuntamiento, nos trasladan que están casi todas vendidas. Mientras, en el mercado del alquiler, percibimos el impacto y la tensión de los precios, en el litoral y en las medianías hay un incremento muy significativo de los precios y eso ha hecho que algunas personas residentes que tenían una renta antigua se hayan visto con dificultad para poder asumir los nuevos precios. Desde el Ayuntamiento hemos tenido que intervenir buscándoles alternativas habitacionales. Por otro lado, tenemos más de 700 viviendas vacacionales en el municipio, y estamos poniendo en marcha el plan de inspección aprobado hace varios meses. Mientras, el Ayuntamiento está intentando impulsar vivienda pública con el poco suelo disponible. Tenemos cedido al Gobierno de Canarias uno pendiente de que se puedan ejecutar viviendas de promoción pública y protegidas. Hemos intentado adquirir suelo, pero tenemos dificultades en la parte jurídico-administrativa. Estamos analizando varios desarrollos privados en los que podríamos buscar con la nueva ley que los promotores nos puedan adelantar las cesiones de las dotaciones públicas para poder destinarlas a vivienda social”.