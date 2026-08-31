Allura, el nuevo crucero de ultralujo que llega por primera vez a Tenerife: es tan grande como dos campos de fútbol

El Oceania Allura realizó este domingo su primera escala en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El barco tiene capacidad para 1.200 pasajeros y 800 tripulantes. La llegada a la Isla se produce poco más de un año después de su entrega. Fincantieri entregó el Allura a Oceania Cruises el 10 de julio de 2025 en sus instalaciones de Sestri Ponente, en Génova. Es el octavo barco de la flota de la compañía y es gemelo del Oceania Vista, entregado en 2023.
El buque tiene aproximadamente 68.000 toneladas de arqueo bruto, 246 metros de eslora y 600 camarotes. La naviera lo ha diseñado bajo su concepto de crucero de lujo de menor tamaño, con especial atención a la gastronomía y a las experiencias vinculadas a los destinos.
Camarotes de unos 27 metros cuadrados
Uno de los datos que más llama la atención está en el alojamiento. Oceania Cruises asegura que los camarotes estándar del Allura tienen 291 pies cuadrados, unos 27 metros cuadrados, y los presenta como los más espaciosos de su categoría dentro de la oferta de cruceros.
El barco cuenta con 600 camarotes para una capacidad de 1.200 pasajeros. Esa configuración permite a la compañía mantener una proporción de 800 tripulantes para 1.200 huéspedes, equivalente a dos miembros de la tripulación por cada tres pasajeros.
Oceania también destaca otro dato relacionado con su propuesta gastronómica: un chef por cada 10 pasajeros y la dedicación del 50% de la tripulación a las experiencias culinarias. Se trata de cifras proporcionadas por la propia naviera.
Doce espacios para comer y una nueva crêperie
La gastronomía ocupa un lugar central en el Allura. El barco cuenta con 12 espacios gastronómicos, entre ellos restaurantes especializados como Jacques, Red Ginger, Toscana y Polo Grill, además de otros espacios de restauración.
Una de las novedades del barco es la Crêperie, donde se preparan crepes y gofres por encargo durante la mañana y se sirven helados por la tarde. La compañía incorporó este espacio como un nuevo concepto dentro de su flota.
El Grand Dining Room también estrenó una carta con más de 270 nuevas recetas, elaboradas para los tres servicios del día.
Pero el Allura no limita su propuesta gastronómica a los restaurantes. Dispone de un Culinary Center, una escuela de cocina donde los pasajeros pueden participar en clases prácticas, y un Chef’s Studio para actividades y demostraciones relacionadas con la gastronomía.
Una biblioteca con vistas al océano
Entre los espacios más singulares está su biblioteca, situada en una zona elevada del barco. Cuenta con paredes acristaladas que permiten contemplar el paisaje marítimo y está equipada con sillones y mobiliario pensado para crear un ambiente residencial.
Junto a esta zona se encuentra el LYNC Digital Center, un espacio dedicado a actividades relacionadas con fotografía, redes sociales, vídeo y tecnología. La compañía ofrece allí clases digitales para los pasajeros.
También está Horizons, un salón con ventanales de suelo a techo que ofrece vistas de 180 grados. El espacio funciona como zona de descanso y también acoge música y actividades de entretenimiento.
Spa, piscina y deportes en las cubiertas superiores
El Allura dispone del Aquamar Spa + Vitality Center, con zonas de tratamientos, gimnasio y actividades relacionadas con el bienestar. Una de sus áreas exteriores es la Aquamar Spa Terrace, que cuenta con tumbonas, piscinas de inmersión y jacuzzis con vistas al mar.
La cubierta de piscina incorpora además zonas de sombra, cabanas y camas junto al agua.
En las cubiertas deportivas se puede practicar pickleball, pádel, shuffleboard, petanca y croquet. El barco también cuenta con una pista para correr y zonas de putting para practicar golf.
El gimnasio ofrece, además, clases gratuitas de actividades como yoga, pilates y entrenamiento de fuerza, junto con máquinas de ejercicio y una pared de entrenamiento Kinesis.
Casino, espectáculos y espacios de ocio
El Allura también dispone de casino, con mesas de juego y máquinas, además de diferentes bares y salones. La compañía incluye entre sus espacios el Casino Bar, Martinis, Founders Bar, Grand Lounge y otros puntos de encuentro.
En el apartado de entretenimiento, el barco programa espectáculos de producción propia, actuaciones musicales y artistas invitados, incluidos pianistas, cuartetos de cuerda, vocalistas y otros intérpretes.
También cuenta con el Artist Loft, donde se organizan actividades artísticas, y con conferencias y charlas de invitados sobre cultura, arte e historia de los destinos visitados.