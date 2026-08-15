El Obispo de Tenerife avisa de totalitarismos, la IA y la “nefasta mentalidad tecnocrática”

El obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago, ha prevenido de los totalitarismos, los riesgos que entraña la inteligencia artificial (IA) y la “nefasta mentalidad tecnocrática y posthumanista, que tiende a considerar a la persona como un objeto manipulable o un recurso para optimizar“.
Monseñor Santiago ha hecho este llamamiento en su homilía en la eucaristía en honor a la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias.
En ella, ha advertido del riesgo que representan “las personas e ideologías totalitaristas que se creen dioses, dueños y señores de la humanidad, que se mueven solo por el poder y la riqueza sin importarles los demás”.
Estos, ha ahondado, “se creen por encima del bien y del mal, promueven guerras, muerte y división, pierden el horizonte ético en sus vidas y viven en la corrupción”, y “solo buscan su beneficio propio sin pensar ni preocuparse por los demás”.
Las consecuencias de este modo de actuar, ha analizado el obispo de la Diócesis Nivariense en su homilía, “las vemos desgraciadamente en las noticias de cada día, que nos hablan de una cultura del poder que engendra una sociedad del descarte, de la muerte y del odio”.
Monseñor Santiago ha recalcado que a lo largo de la historia de la humanidad ha existido “el riesgo de una sociedad sin dios”, que “en la era de la inteligencia artificial” se traduce en “el riesgo de no valorar al ser humano por lo que es, sino convertirlo en un número, en un dato de un algoritmo que toma decisiones económicas, políticas o militares buscando lo más beneficioso y eficiente”.
“En vez de acoger y proteger al ser humano en sus diferentes dimensiones, la familia, el trabajo, la salud, la vivienda, el bienestar… vemos cómo se va imponiendo en algunos ámbitos de la vida social y política esta nefasta mentalidad tecnocrática y posthumanista, que tiende a considerar a la persona como un objeto manipulable o un recurso para optimizar, donde lo que importa es la eficiencia, no el respeto a la libertad y a la dignidad humana”, ha proclamado.
Monseñor Santiago ha remitido a la primer encíclica del papa León XIV, Magnifica humanitas, y a su reciente visita a Canarias, bajo el lema ‘Alza la mirada’, que incluyó una misa en el puerto de Santa Cruz con la presencia de la imagen de la Virgen de Candelaria.
Un mensaje, ha afirmado, que supone “una invitación no solo a quienes sufren la exclusión social en Canarias, sino también a los pueblos hermanos de Venezuela y Colombia”, afectados por grandes terremotos, ante cuyas consecuencias ha pedido evitar “la indiferencia ante el dolor” y ofrecer “ayuda y fraternidad a quienes peor lo están pasando”.