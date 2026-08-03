Los peores sitios de Canarias donde los turistas piden matrimonio: “Es lo más antiromántico”

Una creadora de contenido canaria ha analizado en redes sociales los lugares más rocambolescos elegidos por los turistas para comprometerse en Canarias. A través de TikTok, @anapologyx ha desglosado un insólito ranking con las pedidas de mano más extravagantes, acumulando miles de reproducciones.
El vídeo ha puesto el foco en hábitos turísticos que resultan inverosímiles para los residentes en el Archipiélago. Desde la fuente de un centro comercial en el sur de Tenerife hasta descampados de un festival de música, la usuaria repasa las estampas más surrealistas.
De la Milla de Oro al aparcamiento de festival
En el análisis difundido por la usuaria, el tercer puesto de este particular listado lo ocupa la famosa fuente del Centro Comercial Safari, situado en la Milla de Oro de Playa de Las Américas, en el municipio de Arona.
La tiktoker califica la escena como una experiencia carente de encanto:
“Es la fuente de un centro comercial de guiris. Las vistas que tienen son de la carretera porque están los coches pasando literalmente delante. Es lo más antirromántico. Me he dado cuenta de que pedirse matrimonio ahí pa’ los guiris es una cosa. No sé cuántos vídeos me han salido. Ahora entiendo por qué siempre que voy hay un montón de guiris emperifolladas como si fueran a una graduación. Es porque están preparadas por si les piden matrimonio”.
El segundo lugar del ranking se desplaza hasta la isla de Lanzarote, concretamente a una calle residencial de Playa Blanca. La creadora de contenido muestra su sorpresa al ver a una pareja comprometerse en mitad de la vía pública, “rodeadas de Airbnb y hoteles”, antes de sentenciar: “No se puede tener tan mal gusto”.
La posición más alta del ranking está reservada para una pareja de jóvenes durante la celebración del NRG Tenerife Weekender, un evento anual de música electrónica que tiene lugar en el Centro Hípico Xanadú, en el sur de Tenerife. El escenario elegido para el compromiso fue la parte trasera del recinto, junto a la zona de aparcamientos.
“Me creí que era una broma. ¿Ustedes están viendo eso? Los outfits, un cuadro; están chamuscados los dos por el sol, que parecen gambas con la copa en la mano, estarán borrachísimos. Yo dije ‘será que son amigos y es una broma pa’ las risas’, pero en sus perfiles tienen fotos de pareja. Yo espero que después se lo haya vuelto a pedir en un sitio mínimamente bonito”.
“Girufada de época”
La publicación no ha tardado en tener reacciones. Entre comentarios que tildan las imágenes de “cringe” o “girufada de época”, usuarios locales han aprovechado la ironía para proponer sus propios emplazamientos disparatados dentro de la geografía canaria.
Modelos de guasa como pedir matrimonio en el Muñeco de Nieve, en Los Dornajos o en el Aqualand se han multiplicado en los comentarios, convirtiendo la falta de romanticismo de algunas estampas turísticas en un motivo de burla.
@anapologyx Peores sitios donde los guiris se piden matrimonio 😶 #🇮🇨 ♬ sonido original – ANAPOLOGY