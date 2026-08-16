Las Perseidas todavía se pueden ver en Canarias: hasta cuándo durará y mejores lugares para disfrutar de la lluvia de estrellas

Las Perseidas de 2026 apuran sus últimos días de visibilidad en Canarias. Aunque el pico máximo de la popular lluvia de estrellas aconteció en la madrugada del pasado 13 de agosto —haciéndolo coincidir con el histórico eclipse solar de este año—, la cúpula celeste del Archipiélago continuará registrando el paso de meteoros hasta el próximo 24 de agosto, fecha en que la Tierra finalizará su tránsito por la estela de partículas del cometa 109/Swift-Tuttle.
El evento, conocido tradicionalmente en la cultura popular como las Lágrimas de San Lorenzo, mantiene aún condiciones favorables de observación. En estas noches de mediados de agosto, la Luna se encuentra en fase creciente, por lo que su bajo brillo facilita la detección de destellos en la atmósfera. No obstante, la frecuencia de meteoros irá en paulatino descenso a medida que el planeta se aleje de la nube de escombros cósmicos.
Hitos astronómicos y origen del cometa
El origen de este fenómeno se sitúa en los fragmentos desprendidos del cometa 109/Swift-Tuttle, un cuerpo helado de 26 kilómetros de diámetro que completa una órbita elíptica alrededor del Sol cada 133 a 135 años. La masa cometaria fue descubierta formalmente en 1862 por los astrónomos Lewis Swift y Horace Parnell Tuttle, si bien existen registros históricos de la observación de esta lluvia meteorítica desde la Edad Media.
Los científicos estiman que los destellos que cruzan el firmamento en la actualidad corresponden a escombros liberados por el cometa durante sus aproximaciones de los años 1800 y 1900. Tras su último paso cercano a la Tierra en 1992, el cuerpo celeste no volverá a aproximarse al sistema solar interior hasta el año 2126.
Puntos Starlight en las Islas y previsiones de tiempo
Para la observación nocturna, los astrónomos recomiendan dirigirse a zonas alejadas de la contaminación lumínica. En el caso de Tenerife, el Parque Nacional del Teide constituye el enclave de referencia, aunque no es la única alternativa. El Archipiélago dispone de múltiples espacios con certificación Starlight, entre los que destacan el Roque de los Muchachos en La Palma, los altos de la Cumbre Central en Gran Canaria o las zonas de interior en Fuerteventura.
En cuanto a la predicción meteorológica, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala la presencia de calima y altas temperaturas hasta el viernes. De cara al fin de semana, la entrada con fuerza de los vientos alisios provocará un descenso térmico, con cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y baja probabilidad de lluvias débiles en medianías. La recomendación de los expertos es ubicar la constelación de Perseo y dirigir la mirada hacia zonas adyacentes del cielo, provistos de ropa de abrigo para soportar las bajas temperaturas nocturnas en la cumbre.
Perspectivas astronómicas de cara a 2028
Mirando a medio plazo, diferentes modelos de dinámica cometaria analizan la posibilidad de que se produzca un incremento notable en la intensidad de las Perseidas en torno al 12 de agosto de 2028. De acuerdo con estas proyecciones, la Tierra podría cruzar una franja más densa de escombros expulsados por el cometa en el año 1479.
Las estimaciones publicadas por la Organización Internacional de Meteoros (IMO) sugieren que las tasas de actividad podrían situarse entre los 250 y los 1.000 meteoros por hora. Sin embargo, los analistas precisan que no se trata de una certeza absoluta y advierten de que la presencia de una Luna en fase de cuarto menguante restará visibilidad al evento.