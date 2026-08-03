Un chef internacional pierde su cartera en Tenerife y la policía se la va a devolver a casa: “La isla cada día me sorprende más”

Marcello Corona, chef internacional que vive en Tenerife, ha compartido en su cuenta de Instagram una situación que ha vivido recientemente. Tras perder su cartera, esta apreció junto a la puerta de una comisaría de policía. “No faltaba nada, es increíble”, destaca.
Macello narra haber extraviado su cartera recientemente en Tenerife. Tras haber hecho un recorrido por todos los lugares que había visitado, con la intención de encontrar la misma y cuando ya comenzaba a perder la esperanza, recibió un aviso de un familiar: la policía se había presentado en su domicilio para devolvérsela.
Alguna persona encontró la cartera de Marcello, la dejó por fuera de una comisaría de policía y estos “tomaron su tiempo para ir a devolvérmela”. El chef califica el gesto como “espectacular” recalcando que “Tenerife cada día me sorprende más.