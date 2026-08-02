Búsqueda desesperada de Julija en Canarias: la prima del ciclista Pogačar cumple 15 años sin que se sepa dónde está

La búsqueda de Julija Pogačar, prima del ciclista esloveno Tadej Pogačar, vuelve a centrarse en Gran Canaria casi cinco años después de su desaparición. La menor fue vista por última vez el 3 de noviembre de 2021, cuando tenía 10 años, y su padre sostiene que varios indicios sitúan a la joven y a su madre en España, según ha publicado El Mundo.
Peter Pogačar viajó a mediados de junio a Gran Canaria para colocar carteles, preguntar a residentes y colaborar con las autoridades. Su hija acaba de cumplir 15 años sin que se conozca públicamente dónde se encuentra.
“Hoy cumples 15 años. He recorrido el mundo para encontrarte y te prometo que no me rendiré”, escribió recientemente el padre en una publicación difundida a través de sus redes sociales.
La desaparición de Julija Pogačar
Julija desapareció junto a su madre, Melisa Smrekar, después de pasar varios días en casa de su padre en Eslovenia. Peter Pogačar ha explicado que la mujer le comunicó entonces que viajaría de vacaciones con la niña.
El padre no denunció inmediatamente la desaparición porque pensaba que ambas regresarían. Las sospechas comenzaron cuando acudió al domicilio de su exmujer y encontró su vehículo aparcado, mientras que en la vivienda no había señales de actividad.
Smrekar figura desde junio de 2026 entre las personas buscadas por Eslovenia en la plataforma europea de fugitivos gestionada por las unidades ENFAST y respaldada por Europol. Las autoridades eslovenas la consideran sospechosa de impedir el cumplimiento de una resolución sobre la custodia de Julija y de mantener a la menor en un lugar desconocido.
El caso permanece abierto y no existe confirmación oficial sobre el país en el que podrían encontrarse.
Las pistas que conducen hasta Canarias
Peter Pogačar afirma que sus propias averiguaciones le permitieron descubrir que la madre de Julija había preguntado, antes de desaparecer, por personas dispuestas a trasladarse con ella a España y, concretamente, a Canarias.
También sostiene que durante los años posteriores recibió correspondencia procedente de diferentes lugares de España. Para el padre, esas comunicaciones son un indicio de que su hija continúa viva, aunque esta conclusión no ha sido confirmada públicamente por la investigación.
Su principal hipótesis es que Julija y su madre podrían encontrarse en Gran Canaria, posiblemente viviendo de forma aislada. Sin embargo, el propio Peter reconoce que no puede asegurar su ubicación.
“Podría estar en cualquier sitio, pero hay muchos indicios de que están en España”, ha explicado en una entrevista concedida a LOC.
La página creada por el padre para difundir la búsqueda indica que Julija desapareció el 3 de noviembre de 2021 y que desde entonces no dispone de información fiable sobre sus condiciones de vida, su escolarización o su acceso a atención médica.
El padre relaciona el caso con un grupo espiritual
Peter vincula la desaparición con el entorno espiritual que frecuentaba su exmujer. En concreto, señala a personas relacionadas con grupos que difundían creencias contrarias a la vacunación y otras ideas alejadas del consenso científico.
El padre relaciona a la madre de Julija con el círculo de Lana Praner. Esta mujer ha rechazado públicamente dirigir una secta y también ha negado cualquier implicación en la desaparición.
Por este motivo, no existe confirmación judicial de que un grupo espiritual organizara o facilitara la huida. Las afirmaciones forman parte del relato y de las hipótesis mantenidas por Peter Pogačar.
Tadej Pogačar pidió ayuda para encontrarla
El caso alcanzó repercusión internacional en junio de 2022, cuando Tadej Pogačar compartió en Instagram una petición de ayuda para localizar a su prima.
“¡Ayuda! Mi primita Julija está desaparecida”, escribió el corredor esloveno. La publicación permaneció visible durante 24 horas, como ocurre habitualmente con las historias de Instagram.
Pogačar acaba de conquistar su quinto Tour de Francia, título logrado el 26 de julio de 2026. El ciclista igualó así el récord de cinco victorias que comparten Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.
Mientras el deportista continúa sumando triunfos, Peter Pogačar mantiene activa una búsqueda que comenzó hace casi cinco años. Su objetivo es que cualquier persona que crea haber visto a Julija o a su madre traslade la información directamente a las autoridades.
La plataforma europea de fugitivos advierte de que no se debe intentar contactar con una persona buscada y solicita que cualquier pista sea comunicada a la Policía.