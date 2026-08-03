Rafa Méndez abre este lunes su casa a Agoney en ‘Mira quién viene a cenar’

Mira quién viene a cenar vuelve este lunes (22.30 horas) con un episodio en el que Rafa Méndez recibe en su casa al cantante, músico y compositor tinerfeño Agoney, natural de Adeje. La velada estará marcada por la cercanía, la emoción y una conversación íntima y personal.
La chef lanzaroteña Luna Zacharias ha preparado un menú pensado para sorprender, con un picoteo de queso curado, uvas, anacardos y pan integral con semillas y, como plato principal, un bocata Mala Pata, adaptación del plato estrella de su restaurante para la cita en casa del coreógrafo canario. El postre será un bienmesabe con helado de vainilla y plátano.
La conversación estará atravesada por la trayectoria de Agoney, quien saltó a la fama en Operación Triunfo 2017 y se ha consolidado como una de las voces más potentes y versátiles del pop español. Tras quedar sexto en el concurso, ganó la edición de Tu cara me suena de 2022 y, en 2023, participó en el Benidorm Fest con su tema Quiero Arder, con el que alcanzó la segunda posición en la final.
El nuevo encuentro llega después de que el programa se estrenara con Lydia Lozano, una entrega que ha logrado un notable seguimiento en la plataforma Canarias Play y en el canal de YouTube de Televisión Canaria, con más de 12.000 visualizaciones en una semana. El segundo capítulo, con los músicos canarios Caco Senante y David Ascanio, fue igualmente muy divertido y emotivo.