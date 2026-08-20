Reclaman más policías en Las Américas y Los Cristianos ante el aumento de robos, peleas y amenazas

El Ayuntamiento de Arona y la Asociación Milla de Oro de Tenerife Sur reclaman que se refuerce la presencia policial en Playa de Las Américas y Los Cristianos, una solicitud que responde a la “reiteración de incidencias” trasladadas durante los últimos meses por establecimientos, trabajadores y visitantes, según informaron fuentes municipales.
Entre estas incidencias figuran hurtos y robos a turistas, sustracciones en comercios y terrazas, accesos indebidos a establecimientos, altercados, peleas y amenazas, indica el consistorio aronero y la asociación, que representa a empresas y complejos comerciales, turísticos y hoteleros de referencia de la zona, que ha trasladado formalmente al Ayuntamiento su preocupación, solicitando medidas urgentes.
El Ayuntamiento de Arona informó que ha remitido esta petición a la Subdelegación del Gobierno y al Ejecutivo de Canarias, solicitando el refuerzo de la Policía Nacional, la colaboración de la Policía Canaria y una mayor coordinación operativa con la Policía Local. También anunció la “convocatoria urgente” de una Junta Local de Seguridad extraordinaria para analizar la evolución de la situación y acordar medidas concretas.
La solicitud municipal propone que los refuerzos se concentren en los puntos y franjas horarias con mayor incidencia, así como establecer mecanismos estables de intercambio de información entre los cuerpos de seguridad y el tejido empresarial. La Policía Local ya destina recursos a estas zonas, pero sus efectivos deben atender al conjunto del municipio, subraya el Consistorio, que considera imprescindible la implicación del resto de administraciones competentes.
La Asociación Milla de Oro ha mostrado su disposición a colaborar con las administraciones y los cuerpos policiales mediante la comunicación de incidencias y el intercambio de información. El objetivo común es mejorar la prevención, reforzar la seguridad y proteger la actividad turística y comercial de estas zonas.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, señaló que “la seguridad de residentes, trabajadores y visitantes es una prioridad. No podemos mirar hacia otro lado cuando existe una preocupación compartida por el Ayuntamiento y por el tejido empresarial de una de las zonas turísticas más importantes de Canarias”.
El concejal de Policía Local de Arona, Héctor Reyes, destacó que ”la Policía Local seguirá actuando dentro de sus competencias, pero necesitamos que el resto de cuerpos y administraciones con responsabilidad en seguridad se impliquen con los recursos necesarios”.
Por su parte, Arianna Gassmann, representante de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife y de la Asociación Milla de Oro de Tenerife Sur, recalcó que “el mejor escaparate de nuestro destino turístico no está solo en las ferias, está en nuestras calles”.
Gassmann reclamó “una actuación urgente, coordinada y visible” y señaló que “hablamos de uno de los principales referentes turísticos y comerciales de Tenerife, por lo que no podemos permitir la falta de seguridad”.
La representante empresarial añadió que “el sector privado está dispuesto a colaborar y a ser parte activa de la solución, pero necesitamos que las distintas administraciones y cuerpos de seguridad actúen bajo un plan común, con responsabilidades claras, recursos suficientes y resultados visibles”.