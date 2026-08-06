Asodiscan avisa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: la Zona de Gran Afluencia Turística lleva 15 años sin actualizarse

La Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución Comercial de Canarias (Asodiscan) solicita al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que evalúe si la actual delimitación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), vigente desde 2011 y que permite ampliar los horarios de apertura comercial en determinadas áreas, continúa respondiendo a las circunstancias que motivaron su creación.
En un comunicado, la entidad sostiene que la legislación obliga a las administraciones a revisar este tipo de medidas cuando cambian las condiciones que justificaron su aprobación.
Según afirman, la petición no persigue modificar de forma inmediata la ZGAT ni suprimirla, sino que el Consistorio realice una evaluación “expresa, objetiva y motivada” para determinar si el ámbito territorial aprobado hace 15 años sigue siendo adecuado para la realidad económica, comercial y turística de la capital tinerfeña.
La patronal asegura que durante este tiempo no consta ninguna revisión formal de la delimitación, pese a los cambios experimentados por la ciudad. Como ejemplo, recuerda unas declaraciones realizadas en 2024 por el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien afirmó que “la Santa Cruz de ahora no es la misma que la de hace 20 años, ni la misma que cuando se declaró la ZGAT en 2011”.
Entre los argumentos expuestos figura la existencia de 419 locales comerciales vacíos, una cifra que atribuye a datos municipales. Según indica, esos establecimientos se distribuyen por diferentes zonas de la ciudad, incluidas calles emblemáticas del área actualmente integrada en la ZGAT, como Castillo, El Pilar, Villalba Hervás, Suárez Guerra o Imeldo Serís.
Asimismo, la organización empresarial señala que, de acuerdo con cifras debatidas en el Pleno municipal, solo entre el 15% y el 35% de los comercios ubicados dentro de la zona abren los domingos. Ese porcentaje, añade, contrasta con la llegada anual de unos 160.000 cruceristas en jornadas en las que el régimen general de horarios limita la apertura comercial.
El escrito también defiende que el contexto que dio origen a la declaración de la ZGAT ha cambiado sustancialmente. Mientras que en 2011 la medida se aprobó en un escenario marcado por la crisis económica y un elevado desempleo, actualmente -siempre según los datos que cita del Ayuntamiento- el comercio representa el 44 % de la actividad económica del municipio y genera uno de cada cinco empleos directos.
Demarcación
Otro de los aspectos cuestionados es la delimitación territorial. La asociación considera que zonas como Tres de Mayo-Cabo Llanos deberían analizarse dentro de la revisión al contar, a su juicio, con recursos turísticos y comerciales comparables a los del casco histórico. Como ejemplo, recuerda que seis de las trece paradas del autobús turístico de Santa Cruz se encuentran precisamente en ese ámbito.
La entidad también subraya que esta preocupación ya fue trasladada en 2025 a la Sociedad de Desarrollo junto a varias empresas y organizaciones empresariales sin obtener respuesta. Por ese motivo, ha optado ahora por dirigirse directamente a la Alcaldía.
El secretario general de la organización, Alfredo Medina, insiste en que la iniciativa no pretende ampliar los domingos de apertura comercial ni cuestionar la legalidad de la declaración de 2011. Su objetivo, afirma, es comprobar si las circunstancias que justificaron la delimitación siguen vigentes y que el Ayuntamiento motive cualquier resolución que adopte, ya sea mantenerla o modificarla.