Rodri, tiktoker gallego, alucina en un guachinche de Tenerife: “El almogrote sabe al queso de los Cheetos”

El creador de contenido gallego Rodri Come ha puesto el foco en la gastronomía de Tenerife después de visitar uno de los tradicionales guachinches del norte de la Isla. En esta ocasión, se desplazó hasta el Guachinche Ramón, en La Orotava, donde quedó sorprendido tanto por la cantidad de comida como por el precio final.
“¿Cómo se puede comer tanta comida por solo 49 euros?”, plantea el creador en el vídeo publicado en TikTok, en el que muestra buena parte de los platos que pidió durante su visita al guachinche, situado en Camino Los Gómez.
Nada más llegar, Rodri destaca una de las particularidades del lugar. “Estamos comiendo en el garaje de una casa”, comenta mientras muestra el ambiente del guachinche, antes de comenzar a probar algunos de los productos de la cocina canaria.
@rodricome Cómo se puede comer tanta comida por solo 49€? Hoy nos vamos hasta el norte de Tenerife, concretamente a Guachinche Ramón, en La Orotava, y qué auténtica maravilla de sitio. Comida casera, raciones generosas, producto local, ambiente familiar y ese sabor tradicional que hace que disfrutes cada bocado. Salimos de allí más que satisfechos y encantados con la experiencia. De esos lugares que descubres y piensas: por qué no habré venido antes? Sin duda, me encantó y me lo guardo como una de esas direcciones que merece la pena compartir. 📍 Guachinche Ramón Camino Los Gómez, 38311, La Orotava, Tenerife. Si estás por Tenerife Norte, apúntate este sitio porque merece mucho la pena. #tenerife #canarias #comida #turismo #verano ♬ sonido original – rodricome
El almogrote, uno de los grandes descubrimientos
Uno de los primeros platos que llamó su atención fue el almogrote gomero. Su reacción no pasó desapercibida. Tras probarlo, aseguró que “me sabe al queso de los Cheetos. Brutal, tremendo descubrimiento”.
La degustación continuó con pimientos rellenos de bacalao y media ración de queso asado acompañado de mojo rojo, mojo verde y gofio.
También hubo espacio para una ensaladilla con gambas y pulpo, además de uno de los clásicos que no podía faltar durante su paso por Tenerife: las papas arrugadas.
“Vaya gastronomía hay en Canarias”
A medida que avanza la comida, el creador gallego muestra su sorpresa por los diferentes platos que llegan a la mesa y termina dejando una valoración especialmente positiva sobre la cocina del Archipiélago: “Está todo bueno, vaya gastronomía hay en Canarias”, sentencia.
En la publicación que acompaña al vídeo, Rodri Come define Guachinche Ramón como un establecimiento de “comida casera, raciones generosas, producto local y ambiente familiar” y asegura que salió “más que satisfecho” después de la experiencia.
El creador reconoce además que se marcha con el guachinche apuntado entre sus recomendaciones tras conocer de primera mano una de las formas más tradicionales de comer en el norte de Tenerife.