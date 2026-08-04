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Piden una partida específica para salud mental en los presupuestos canarios de 2027

Estos fondos contribuirían al desarrollo de las líneas estratégicas de promoción, prevención de la conducta suicida, reducción del estigma y la exclusión social, coordinación intersectorial y formación
Piden una partida específica para salud mental en los presupuestos canarios de 2027
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La Federación de Salud Mental pidió a los grupos representados en el Parlamento de Canarias que se habilite una partida económica específica, nominada y finalista, para las políticas públicas en el sector en los próximos presupuestos de 2027, vinculada a la Dirección General de Salud Mental y Adicciones.

El vicepresidente de la Federación, Miguel Tomé, subrayó que los fondos “contribuirían al desarrollo de las líneas estratégicas de promoción de la salud mental, prevención de la conducta suicida, reducción del estigma y la exclusión social, coordinación intersectorial y a líneas de formación e investigación” contempladas en el Plan de Salud Mental de Canarias 2019-23, así como a fortalecer las actuaciones orientadas a un mayor bienestar psicosocial.

La Federación recuerda que este Plan ya incorporó en su día una ficha financiera específica que contó con el informe favorable de la consejería de Hacienda. Dicha planificación contemplaba una inversión complementaria de 15,3 millones de euros para su periodo de vigencia (2,5 millones anuales) dedicada a recursos humanos, materiales, equipamientos y mejoras estructurales.

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Sin embargo, una vez finalizado el periodo de vigencia de dicho plan y transcurridos más de tres años desde la creación de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, el sector sigue constatando la ausencia de una dotación presupuestaria específica, diferenciada y estable en las cuentas. “Esta carencia dificulta el impulso continuo de las actuaciones estructurales en materia de promoción de la salud mental, prevención, rehabilitación psicosocial y participación comunitaria”, manifestó.

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